Атомная энергетика работает на износ

Почему нельзя победить энергетический кризис при помощи атомной энергии, которая является чистой и полностью соответствует в этом отношении тенденции перехода от ископаемых видов топлива к возобновляемым источникам энергии? Bloomberg отвечает на этот вопрос просто: потому что атомная энергетика в большинстве стран сейчас по разным причинам переживает не лучшие времена. Энергетики не видят иного выхода, как увеличивать нормативный срок действия атомных реакторов (АР) несмотря на то, что это, по крайней мере, теоретически опасно. Причем, увеличивать приходится основательно: некоторым реакторам предписано работать вместо положенных по нормативам 40 лет 80. Энергия сейчас в таком дефиците, что ученые уже начинают даже размышлять над тем, чтобы увеличить продолжительность работы атомных реакторов до 100 лет!
Больше всего АР в США – 92, их средний «возраст» - 42 года. К концу текущего десятилетия количество реакторов, которым по-хорошему, так сказать, пора на покой, достигнет шести десятков. Тем не менее, 6 реакторам уже увеличили «пенсионный возраст» до 80 лет. То же пытаются сделать операторы еще 25 АР. Для поддержки стареющей инфраструктуры и оборудования правительство США вливает в атомную энергетику 6 млрд долларов.
Примеру американских энергетиков следуют их коллеги из Бельгии, Словакии и Финляндии, а вот Франция, мировой лидер по доле атомной энергии в энергобалансе – 72%, планирует строить новые атомные электростанции (АЭС).
Во Франции, кстати, из-за многочисленных проблем, включая, естественно, проблем с погодой, производство атомной энергии в прошлом году оказалось самым низким за три десятилетия.
Германия из-за энергетического кризиса решила не торопиться закрывать последние 3 АЭС в 2022 году и продлила продолжительность их работы пока до апреля этого года. Возвращается к атомной энергии, большим преимуществом которой является то, что ее в отличие от энергии возобновляемых источников можно вырабатывать 24 часа в сутки 365 дней в году независимо от погодных условий, несмотря на аварию на АЭС «Фукусима» в 2011 году, даже Япония, закрывшая после аварии все свои атомные станции.
Именно после аварии в Японии отношение к атомной энергетике резко изменилось в худшую сторону. В некоторых странах АЭС начали закрывать раньше срока. Доля атомной энергии в энергобалансе планеты снизилась с 18% в середине 90-х годов прошлого века до 10% сейчас. Отразилась смена отношения и на инвестировании отрасли. Естественно, тоже в худшую сторону.
Строительство АЭС - очень сложный процесс, который обычно затягивается более чем на 10 лет. То есть даже если сейчас начать резко строить АЭС, к 2030 году, когда многие страны, особенно, европейские планируют резкое сокращение углеродных выбросов, они еще даже не начнут работать. Так что энергетикам приходится рисковать и продолжать эксплуатировать реакторы, которым уже пора на покой. Отработавшие свой срок, но продолжающие работать атомные электростанции требуют тщательного ухода и дорогого ремонта. Предполагается, что при условии тщательного ухода и регулярных ремонтных и профилактических работ атомные реакторы могут работать значительно дольше нормативного возрастного ценза – 40 лет. Ученые и вовсе считают, что теоретически реакторы могут работать вечно.
Многие эксперты утверждают, что без атомной энергетики выполнить задачу – обнулить к 2050 году вредные выбросы, не удастся. Поэтому несмотря на множество проблем и минусов многие государства сейчас вынуждены «вспоминать» об атомной энергетике и вновь запускать атомные реакторы. Директор Международного энергетического агентства Рафаэль Гросси даже назвал АЭС «незаслуженно забытыми героями в борьбе с глобальным потеплением».