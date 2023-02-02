Атомная энергетика работает на износ

Почему нельзя победить энергетический кризис при помощи атомной энергии, которая является чистой и полностью соответствует в этом отношении тенденции перехода от ископаемых видов топлива к возобновляемым источникам энергии? Bloomberg отвечает на этот вопрос просто: потому что атомная энергетика в большинстве стран сейчас по разным причинам переживает не лучшие времена. Энергетики не видят иного выхода, как увеличивать нормативный срок действия атомных реакторов (АР) несмотря на то, что это, по крайней мере, теоретически опасно. Причем, увеличивать приходится основательно: некоторым реакторам предписано работать вместо положенных по нормативам 40 лет 80. Энергия сейчас в таком дефиците, что ученые уже начинают даже размышлять над тем, чтобы увеличить продолжительность работы атомных реакторов до 100 лет!

Больше всего АР в США – 92, их средний «возраст» - 42 года. К концу текущего десятилетия количество реакторов, которым по-хорошему, так сказать, пора на покой, достигнет шести десятков. Тем не менее, 6 реакторам уже увеличили «пенсионный возраст» до 80 лет. То же пытаются сделать операторы еще 25 АР. Для поддержки стареющей инфраструктуры и оборудования правительство США вливает в атомную энергетику 6 млрд долларов.