Авторынок скатился на дно

Согласно данным Федерального агентства государственной статистики (Росстат), производство легковых автомобилей в России в 2022 году обвалилось на 67%, достигнув исторического минимума в 450 тысяч единиц. Это произошло на фоне введения Западом санкций и ухода из России иностранных автоконцернов.

Статья по теме: Долгожданная стратегия развития автопрома: сделай сам

При том в декабре 2022 года выпуск авто стал самым высоким с марта (рост к показателю ноября 1,7 раза, или на 70%), достигнув 40,3 тысячи штук (-68% к уровню декабря 2021 года). Самое глубокое годовое падение производства в современной российской истории до этого фиксировалось Росстатом в 2009 году, напомнил «Интерфакс». Тогда в период кризиса в мировой экономике и автопроме было выпущено 597 тысяч легковых машин (-59,4% к 2008 году).

Статья по теме: Лидером рынка станет отечественный автопром

Государство продолжит субсидировать автоотрасль

По данным Росстата, в 2022 году после майского обвала до отметки в 3,7 тысячи штук производство легковых машин восстанавливалось и к августу дошло до 24,7 тысячи единиц в месяц.

В сентябре оно впервые с мая снизилось (до 23,8 тысячи штук), в октябре — подскочило месяц к месяцу на треть (до 37,3 тысячи), в ноябре — вновь сократилось до 23,7 тысячи, а достигнув в декабре отметки в 40,3 тысячи штук стало самым высоким с марта, когда было выпущено 40,9 тысячи машин.

Грузовиков за 2022 год по данным Росстата в нашей стране было произведено 141 тысяча штук (-24,3%). В декабре их выпуск составил 15,3 тысячи штук (-25,5% г/г и +35,9% к ноябрю). Выпуск автобусов допустимой максимальной массой более 5 тонн в 2022 году снизился на 15,2%, до 12,5 тысячи единиц. В декабре их производство составило 1,4 тысячи штук (-22,7% г/г и +10,8% к ноябрю).

Спад в автомобилестроении по итогам 2022 года в России был ожидаем из-за политической конъюнктуры и массового ухода с рынка иностранных производителей, подтвердил «Эксперту» руководитель коммуникационной группы «Влияние» Никита Донцов. По его словам, кризис производства совпал и с кризисом покупательской способности, связанным с резким ростом инфляции, а значит спрос и предложение упали синхронно.

Несмотря на это, спрос на автомобили снизился не так радикально, как предложение и частично компенсировался поставками через параллельный импорт (из ОАЭ, Казахстана и Турции). Сейчас, указывает эксперт, мы видим структурное изменение рынка автомобилестроения в России: одни игроки уходят, другие приходят, а значит, производство восстановится, и в связи с формирующимся отложенным спросом заводы могут в перспективе нескольких лет разогнать конвейеры до рекордных отметок 1,9 млн автомобилей. Столько произвели в 2012 году в России.

Да, в 2022 году у нас произвели лишь 25% от результата 10-летней давности, констатировал Никита Донцов. Но китайские поставщики смогут насытить российский рынок автомобилями и запчастями, хотя для выхода на необходимые мощности у них уйдет несколько лет, предположил эксперт.

Вероятно, государство продолжит стимулировать автоотрасль, через субсидированные автокредиты и корпоративные закупки продукции, потому что спрос будет восстанавливаться поэтапно. Люди, напуганные кризисом, перешли в режим тотальной экономии и сбережения и вряд ли будут готовы массово скупать новые автомобили незнакомых брендов, считает Никита Донцов.

Рост авторынка начнется в апреле

Число легковых, которые автомобилей выпустил российский автопром в 2022 году, стало самым низким показателем за 50 лет, посетовал финансовый аналитик группы компаний CMS Станислав Бовт. Беспрецедентные санкции Запада, по его словам, вылились в дефицит компонентов и комплектующих, и бегство иностранных автопроизводителей, имевших заводы в России.

«Мне представляется, что отечественному автопрому в ближайшие годы придется очень постараться, чтобы восстановить объёмы производства. «Минпромторг в конце прошлого года опубликовал стратегию развития автомобильной промышленности, — заявил он “Эксперту”. – Планируется потратить до 300 млрд рублей из федерального бюджета на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы и организацию выпуска силовых установок для электротранспорта, реечного рулевого механизма, рулевого механизма винт-шариковая гайка, электронных блоков ABS и ESP».

Также в планах наладить производство электроники и электромеханических компонентов: чип-компонентов и печатных плат, датчиков систем управления, электромеханических манипуляторов и кнопочных групп, исполнительных устройств и приводов. Как считает эксперт, нашему автопрому вполне под силу осуществить эти амбициозные планы и производственные мощности, квалифицированные кадры есть, добавил Станислав Бовт.

Действительно, подтверждает руководитель «Открытие Авто» Марина Дембицкая, производство автомобилей в России в 2022 году логично упало на фоне ухода большинство международных автоконцернов. Не рухнуть еще сильнее помогли лишь стабильный выпуск по машинам Lada и китайские бренды. Общая доля АвтоВАЗа на рынке по итогам года составила 27,4%. Локомотивом вазовских продаж выступила самая доступная модель — Lada Granta.

По сравнению с прошлым годом ее продажи сократились относительно незначительно — до 95,9 тысячи а/м (-14%). Кроме нее, завод смог восстановить производство двух моделей семейства Niva — Travel и Legend. Суммарно владельцев нашли 38,8 тысячи этих машин (-24%). Третье место, как среди Lada, так и в абсолютном зачете моделей, получила Vesta (29,2 тысячи; -74%). Весь год бизнес по этой машине держался на тех запасах, что были созданы в первые несколько месяцев. «Китайцы» также уверенно, хоть и в меньших по сравнению с прошлым годом объемах, продавали свою продукцию. А Haval поддерживал стабильное производство на Тульском заводе, признала эксперт.

Конец года неожиданно для многих оказался богат на парадные запуски российских производств, в том числе на ряде остановленных весной текущего года заводах, отметила Марина Дембицкая. Так, на бывшем заводе Renault в Текстильщиках, который переименован в «Москвич» и выкуплен правительством Москвы, стартовала сборка кроссоверов. Бензиновых версий «Москвич 3» и электрических «Москвич 3е». Многие из них разойдутся по сервисам проката и такси. В 2023-м выпуск хотят довести до 50 тысяч машин.

В Татарстане в особой экономической зоне «Алабуга» начали сборку LCV-техники «Соллерс» на основе фургонов, микроавтобусов и малотоннажных грузовиков JAC. Производство запустили в цехе, где до марта собирали Ford Transit. Новинкам дали собственные имена «Атлант» и «Арго». По соседству, на заводе «Аурус», стартовал обещанный еще в мае 2018 года процесс производства вседорожников «Комендант».

Сборочную линию рассчитали на выпуск 5 тысяч автомобилей в год. В обоих случаях в декабре поставки машин дилерам будут единичны. В Калининграде начали собирать новый китайский седан Kaiyi E5, который поступит в продажу уже в первом квартале 2023.

При этом дальнейшие планы продаж брендов, которые обеспечили в 2022 году основные объемы нашему рынку, выглядят более чем амбициозно, заметила Марина Дембицкая. Так, в Lada хотели бы реализовать порядка 400 тысяч новых автомобилей, из которых 20 тысяч должны отправиться на экспорт, а остальные остаться на внутреннем рынке. Последний раз этой отметки ВАЗ достигал в 2013 году. В модельном ряду сохранятся две Niva, с весны в их компанию должна вернуться и Vesta, а во второй половине года может начаться сборка Lada из китайских моделей на бывшем заводе Nissan. В этом свете рост продаж у АвтоВАЗа неизбежно случится.

У «китайцев» свои большие планы. Если говорить не о поставках, а производстве, Haval только будет наращивать обороты. Также, вероятно, рост продаж продемонстрируют электрокары. Если планы официальных дистрибьюторов этих машин («Москвич», Evolute, Voyah, Skywell, Hongqi и Xpeng) воплотятся в жизнь хотя бы наполовину, то мы увидим расцвет этого вида бизнеса, а продажи электромобилей могут составить порядка 20 тысяч машин в год.

C учетом озвученных планов автопроизводителей, активный рост на авторынке мы увидим уже с апреля. А при отсутствии очередных потрясений (карантин, усиление санкций, увеличение пошлин, мобилизация и прочее) общий объем рынка в 2023 году составит 0,75-0,8 млн автомобилей, заключила Марина Дембицкая.