Бывший гендиректор «Роза Хутора» создаст собственный бренд российских отелей

Российский инвестор, генеральный директор компании «Васта Дискавери» Сергей Бачин планирует в 2023 году запустить бизнес по управлению отелями под собственными брендами.

Об этом предприниматель рассказал в интервью РБК.

Необходимость в создании отдельной структуры по управлению гостиницами возникла на фоне санкций, пояснил топ-менеджер. В настоящий момент на курорте Завидово продолжается строительство нескольких гостиниц, которые изначально планировалось открыть под международными брендами группы Accor (развивает такие бренды как Mövenpick, Novotel, Mercure, Ibis) и Rezidor Hotel Group (отели Radisson Blu, Radisson, Park Plaza, Park Inn by Radisson), однако из-за ситуации на Украине компании отказались запускать в РФ новые объекты.

По словам Бачина, структура под названием «Васта Отель Менеджмент» будет развивать отели под своими брендами и оказывать услуги по управлению гостиницами другим игрокам рынка. Кроме того, бренд «Васта» будет предложен пятизвездочным отелям в случае, если западные отельеры уйдут из России и их объекты останутся «бесхозными», рассказал предприниматель.

Уточняется, что новая компания планирует развивать четыре отельных бренда от трех до пяти звезд — «Эбеко», «Рябина», «Эрбелья» и «Васта».

Сергей Бачин — основатель производителя мясных и молочных органических продуктов «АгриВолга», владелец группы компаний «Агранта». Бизнесмен развивает туристический комплекс в Завидово, а также комплекс «Ярославское взморье». С 2019 года Бачин занимает пост гендиректора компании «Васта Дискавери», реализующей проекты в области девелопмента и развития территорий в различных регионах. В 2009 — 2019 годах Бачин был гендиректором компании по девелопменту горнолыжного курорта «Роза Хутор», с октября 2019-го по ноябрь 2022-го возглавлял совет директоров «Роза Хутора».

Накануне, 1 февраля, «Эксперт» писал о том, что дочерняя компания АФК «Система» готовится приобрести у норвежской Wenaas 10 отелей в четырех городах России за €203 млн. По оценке экспертов, это будет крупнейшая сделка в гостиничном сегменте за всю историю рынка коммерческой недвижимости в РФ.