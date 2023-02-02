Вокруг чат-бота ChatGPT кипят нешуточные страсти

Преподаватели школ и университетов в панике. Их напугал легкий в использовании чатбот ChatGPT, способный едва ли не за секунды написать любой сложности работу и решить любую математическую задачу. Естественно, обратили внимание на ChatGPT не только представители системы образования, но и в IT-секторе. Чат-бот настолько хорош, что вызывает зависть даже у высокотехнологичных гигантов, пишет AFP.

Калифорнийская IT-компания OpenAI выпустила ChatGPT в ноябре прошлого года. Вчера, 1 февраля, кстати, она объявила на него платную подписку в США.

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Трудно сказать, станет ли чат-бот поворотным моментом в отношениях общества и искусственного интеллекта (AI), но его недавнее появление несомненно резко усилило интерес к AI. Конечно, наиболее распространенной реакцией является восторг, но есть, как нетрудно догадаться, и скептики. Они считают ChatGPT ловкой пиар-акцией, при помощи которой OpenAI получила миллиарды долларов инвестиций от Microsoft.

Специалист по AI и профессор Нью-йоркского университета Ян Лэчунь не видит в ChatGPT «особого научного прорыва» и называет его «яркой демонстрацией», несомненно, талантливых инженеров. У ChatGPT, по его словам, отсутствует «какая бы то ни было внутренняя модель мира». Он способен всего-навсего комбинировать слова на основе образцов и моделей, найденных в интернете.

«Работая с такими AI-моделями, следует помнить, что это игровые автоматы, а не калькуляторы,- предупреждает Хаомяо Хуан из венчурной компании Kleiner Perkins в статье, опубликованной на сайте Ars Technica.- Всякий раз, когда вы задаете вопрос и нажимаете рукоятку, получаете удивительный или очень странный ответ. Причем, странности могут быть абсолютно непредсказуемыми».

ChatGPT работает на языковой AI-модели GPT-3, которую OpenAI разработал три года назад. Причем, чат-бот использует лишь незначительную часть ее возможностей.

По мнению профессора Сиракузского университета Джейсона Дэвиса, настоящей революцией в AI может стать человекоподобный чат. Что же касается ChatGPT, то чат-бот больше напоминает, по крайней мере, Дэвису, обычный запрос в поисковике Google.

Несмотря на критические отзывы многих специалистов, успех у ChatGPT оглушительный. Он настолько велик, что удивил даже его создателей, получивших в январе этого года новые миллиарды финансовой помощи Microsoft. Успех настолько огромен, что глава OpenAI Сэм Альтман даже выразил в интервью новостному сайту StrictlyVC сомнение в пользе такой стремительности.

Столь быстрый и огромный успех чат-бота, опасается Альтма, может испугать публику и специалистов. Кстати, компания выпустила 31 января программу, позволяющую выявить текст, написанный искусственным интеллектом. Это должно хотя бы немного успокоить учителей, которые не без оснований испугались, что их подопечные теперь совсем перестанут работать сами.

Естественно, кроме восторгов, ChatGPT, вызвал и опасения, причем, не только у учителей. Очевидно, что эти опасения никак не ослабит объявление платной подписки (20 долларов в месяц) за улучшенную и более быструю версию чат-бота. Первым использованием продукции OpenAI будет ее применение в программном обеспечении Microsoft. Подробностей пока нет, но скорее всего способности ChatGPT обретут поисковик Bing и офисный пакет приложений Office. Что касается Office, то здесь первым на ум приходит, конечно, Microsoft Word. Текстовому редактору достаточно будет дать команду, и чатбот мигом напишет все, что угодно.

Больше всего радоваться появлению ChatGPT, по мнению Джейсона Дэвиса, должны инфлюенсеры в TikTok и Twitter.

Конечно, ChatGPT не будет удосуживаться проверкой выдаваемой по запросу информации. Поэтому можно предположить новый громадный всплеск всевозможных спамов, дезинформации и фейков, который будет скоро производиться не вручную, а, так сказать, в промышленных масштабах.

Кстати, ситуация с ChatGPT в чем-то схожа с беспилотными автомобилями, о которых все уже давно говорят, но которых до сих пор нет. Специалисты сейчас спорят, когда оправдаются все надежды и страхи, связанные с новым чатботом: через недели, месяцы или годы?