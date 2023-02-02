Число жалоб на участников рынка ценных бумаг выросло в семь раз

За прошлый год Банк России получил 368 тыс. жалоб от потребителей финансовых услуг и инвесторов, что на 18,4% больше, чем в 2021 году. В отношении банков число жалоб увеличилось на 10,4%, в отношении некредитных финансовых организаций (НФО) и участников корпоративных отношений — на 25,1%. При этом, количество претензий к субъектам рынка ценных бумаг и товарного рынка выросло в семь раз, в основном они были связаны с санкционными ограничениями, сообщил Центробанк.

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«Многократный рост жалоб на субъекты рынка ценных бумаг, пик которого пришелся на апрель, был вызван прежде всего вынужденными переводами брокерских и индивидуальных инвестиционных счетов от брокеров, оказавшихся под санкциями, другим участникам рынка, а также блокировкой иностранных ценных бумаг. В связи с этим принят закон о сохранении права на налоговый вычет у инвесторов, которые открыли новые индивидуальные инвестиционные счета с нарушением стандартного срока закрытия старых. Участники рынка ведут переговоры с европейскими учетными институтами о разблокировке активов», — отметили в ЦБ.

На кредитные организации регулятору жаловались за год 190,5 тыс. раз, из них 14,5% (27,6 тыс.) составили обращения, связанные с санкциями (в основном по категориям «Банковский перевод» и «Расчетный счет»). Без учета «санкционной» тематики число жалоб на банки снизилось бы на 5,6%, уточнили в ЦБ.

Регулятор также отметил рост числа жалоб на страховщиков (на 30,2%, до 59,3 тыс.), в основном из-за большого количества запросов об изменении коэффициента бонус-малус, используемого при расчете стоимости ОСАГО. Весной на треть выросло число обращений, связанных с ремонтом по ОСАГО: отсутствием запчастей и затягиванием сроков ремонта, но с лета количество таких жалоб вернулось на уровень 2021 года.

Снижение жалоб на микрофинансовые организации (-5,6%, до 47 тыс.) Центробанк связал с уменьшением обращений по вопросам возврата просроченной задолженности (на 30,6%). При этом заметно участились жалобы на мошенничество, в том числе оформление займов на чужое имя (на 38,6%).

