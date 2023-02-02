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«Дом.РФ» соберет заявки на дебютный выпуск зеленых облигаций

2 февраля 2023, 17:00
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Банк «Дом.РФ» планирует в середине февраля 2022 года собрать заявки инвесторов на дебютный выпуск зеленых облигаций, сообщает «Прайм» со ссылкой на материалы банка. Целевой объем — 5 млрд рублей. 

Банк планирует разместить двухлетние биржевые облигации с полугодовыми купонами. Ориентир доходности составляет 175-200 базисных пунктов к двухлетним ОФЗ.

Привлеченные средства будут направлены на рефинансирование портфеля кредитов банка на строительство энергоэффективных жилых домов.

Организаторами размещения выступят Газпромбанк и сам «Дом.РФ».