«Дом.РФ» соберет заявки на дебютный выпуск зеленых облигаций

Банк «Дом.РФ» планирует в середине февраля 2022 года собрать заявки инвесторов на дебютный выпуск зеленых облигаций, сообщает «Прайм» со ссылкой на материалы банка. Целевой объем — 5 млрд рублей.

Статья по теме: Путин предложил внедрять «зеленые» облигации в разные отрасли экономики Банк планирует разместить двухлетние биржевые облигации с полугодовыми купонами. Ориентир доходности составляет 175-200 базисных пунктов к двухлетним ОФЗ. Привлеченные средства будут направлены на рефинансирование портфеля кредитов банка на строительство энергоэффективных жилых домов. Организаторами размещения выступят Газпромбанк и сам «Дом.РФ».