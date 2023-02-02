Экс-советник главы Пентагона назвал единственный шанс Зеленского на спасение

Украина распадается как государство, а единственным спасением для главы «незалежной» Владимира Зеленского и его команды будет бегство в Польшу.

Об этом в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил экс-советник главы Пентагона полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.

По его словам, нет никаких сомнений, что Россия побеждает, а Украина рушится.

«Страна находится на грани краха, – сказал отставной офицер. – Мы сами всё это скоро увидим. Российские солдаты сокрушат то, что осталось от ВСУ. И Москва разберется с киевским режимом, если только Зеленский и его друзья не сбегут в Польшу или куда-нибудь ещё».

Макрегор также отметил, что власти Украины уже сталкиваются с серьёзным демографическим кризисом, который, в частности, вызван оттоком населения – примерно четверть жителей покинула страну с начала спецоперации.

Кроме того, экс-советник главы Пентагона подчеркнул, что спецслужбы США нагло врут, рассказывая о несуществующих успехах и будущих перспективах ВСУ.

Как ранее писал «Эксперт», по словам Макгрегора, вооружённые силы Украины несут колоссальные потери, поэтому они вынуждены отправлять на передовую 13-летних подростков. При этом он отметил высокую подготовку российских военных, а также их мастерство.