Поставки американского сжиженного газа в Европу начали снижаться

Европейцы получили в январе меньше сжиженного газа (СПГ) из-за океана. В первый месяц 2023 года экспорт американского СПГ снизился по сравнению с декабрем 2022 года на 5% до 6,84 млн тонн, сообщает агентство Reuters. Виновата холодная погода на большей части территории Соединенных Штатов. Из-за очень низких температур резко выросло внутреннее потребление газа. Газовикам пришлось уменьшить экспорт СПГ и оставлять больше газа в Америке. Снижение произошло, по данным аналитической компании Refinitiv Eikon, главным образом, за счет европейских покупателей, основных сейчас потребителей газа из Америки.

В общей сложности в январе 2023 года от берегов США отошли 95 судов со сжиженным газом, отправляемым на экспорт. Немногим более двух третей (68%) взяли курс на Европу. На Азию пришлась почти четверть (23%) экспортируемого газа.