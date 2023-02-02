Поставки американского сжиженного газа в Европу начали снижаться

Европейцы получили в январе меньше сжиженного газа (СПГ) из-за океана. В первый месяц 2023 года экспорт американского СПГ снизился по сравнению с декабрем 2022 года на 5% до 6,84 млн тонн, сообщает агентство Reuters. Виновата холодная погода на большей части территории Соединенных Штатов. Из-за очень низких температур резко выросло внутреннее потребление газа. Газовикам пришлось уменьшить экспорт СПГ и оставлять больше газа в Америке. Снижение произошло, по данным аналитической компании Refinitiv Eikon, главным образом, за счет европейских покупателей, основных сейчас потребителей газа из Америки.
В общей сложности в январе 2023 года от берегов США отошли 95 судов со сжиженным газом, отправляемым на экспорт. Немногим более двух третей (68%) взяли курс на Европу. На Азию пришлась почти четверть (23%) экспортируемого газа.
В декабре прошлого года экспорт американского газа вырос по сравнению с ноябрем до 7,22 млн тонн. 79% «голубого» топлива отправилось в Европу.
Несмотря на похолодание цены на газ в США продолжают снижаться. Фьючерсы на газ Henry Hub 1 февраля торговались по 2,52 доллара за миллион британских термических единиц (88,4 доллара за тысячу кубов), что является почти двухлетним минимумом. Последний раз такие низкие цены в Америке были в апреле 2021 года.
«Даже при нынешнем (метеорологическом) прогнозе низких температур в начале февраля мы не видим особых признаков для роста цен на газ Henry Hub»,- говорится в аналитической записке аналитика Ады Аллен для клиентов Rystad Energy.
Кроме холодной погоды, снижению экспорта американского СПГ способствовали и задержки с восстановлением работы после прошлогоднего пожара второго по размерам в Америке СПГ-терминала «Фрипорт». В последний день января Фрипорт попросил у регуляторов разрешение на возобновление после семимесячного перерыва работы одной из трех линий. Это не первое обращение администрации Фрипорта за разрешением на частичное возобновление работы. Все предыдущие отклонялись регуляторами по причине необходимости окончания трудоемкой и длительной оценки безопасности терминала.
По мнению Аллен и остальных экспертов, полное возобновление работы СПГ-терминала «Фрипорт», т.е. возобновление работы всех трех линий, произойдет в лучшем случае не раньше лета.
Кстати, о способности или вернее неспособности американских газовиков существенно увеличить экспорт газа несмотря на значительный дефицит газа: возобновление работы Фрипорта – это единственная возможность его увеличения в 2023 году, потому что введение в строй новых заводов на этот год не запланировано. Последний новый завод по сжижению газа в Соединенных Штатах начал работать шесть лет назад, в 2016 году.