Прием заявлений на выпуск загранпаспорта нового образца приостановили из-за дефицита микросхем

Прием заявлений на выпуск загранпаспортов нового образца, действующих в течение 10 лет, временно приостановлен.

Об этом сообщается на портале «Госуслуги».

«С 2 февраля прием заявлений на выпуск загранпаспортов нового образца с электронным носителем информации временно приостановлен. Если вы уже подали заявление на загранпаспорт нового образца через портал госуслуг, дождитесь ответа от ведомства по заявлению и действуйте согласно инструкции в ответе», — указывается в сообщении.

Уточняется, что в случае если заявка на оформление загранпаспорта нового образца подано не через «Госуслуги», а, к примеру, через МФЦ, необходимо обратиться в подразделение по вопросам миграции по месту подачи заявления.

Как сообщается на сайте Гознака, в последние месяцы на персонализацию загранпаспортов поступал повышенный объем заявок, в связи с чем существенно выросла потребность в микросхемах, встраиваемых в бланк документа. В организации пояснили, что производитель таких микросхем, АО «Микрон», в настоящий момент проводит перенастройку оборудования и оптимизацию технологических процессов, чтобы получить возможность удовлетворять резко возросший спрос. «Мы рассчитываем, что после ее завершения ритмичность производства и персонализации заграничных паспортов будет восстановлена в течение месяца», — подчеркивается в сообщении.

Как писало «РИА Новости» со ссылкой на МВД, в 2022 году в России было оформлено свыше 5,4 млн загранпаспортов, что примерно на 1,5 млн (почти 40%) больше, чем в годом ранее.

Заграничный паспорт нового образца — биометрический документ, рассчитанный на десять лет пользования. На титульной странице загранпаспорт содержит микрочип со сведениями о владельце и сканами отпечатков пальцев гражданина.

