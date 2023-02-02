Канцлер Германии не опроверг версию о западном следе в подрыве «Северных потоков»

Выступая в ходе «турне» по федеральным землям Германии в городе Марбург, канцлер ФРГ не стал давать определенную оценку новой информации о том, кто виновен в диверсии на газопроводах «Северный поток».

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«Мы выскажемся, когда у нас будут доказательства, которые сможет использовать каждый прокурор в ходе судебного разбирательства в Германии. И пока это не тот случай, мы будем говорить на эту тему так же сдержанно», — цитирует Шольца РИА Новости.

Это заявление прозвучало после того, как утром британская The Times, ссылаясь на немецкие источники, сообщила, что следователи рассматривают среди версий ту, что к диверсии причастна одна из западных стран (тем самым подтверждая подозрения Москвы). Целью же было обвинить Россию в разрушении газовой инфраструктуры.

В конце минувшего года экс-глава БНД (Федеральной разведывательной службы) Германии Август Ханнинг допускал, что к подрывам могут быть причастны США, Украина, Польша и Великобритания — у каждой из этих стран есть для того «свои причины».

Но, как отмечается в статье The Times, расследование пока продвинулось мало.

Между тем накануне норвежская Equinor, которую оператор «Северных потоков» Nord Stream AG намеревался привлечь к обследованию повреждений газопроводов, заявила, что не сможет оказать содействие расследованию из-за санкций, введенных Норвегией и ЕС.

27 сентября 2022 года компания — оператор подводных газопроводов Nord Stream AG сообщила о «беспрецедентных разрушениях», произошедших днем ранее на трех нитках морских газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2». По данным шведской сейсмологической службы 26 сентября на маршрутах залегания трубопроводов были зарегистрированы два взрыва. Генеральная прокуратура России инициировала в связи с этим возбуждение дела об акте международного терроризма.

