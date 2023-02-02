Крупнейшее хранилище газа в Германии вышло из строя

В крупнейшем не только в Германии, но и во всей Западной Европе подземном хранилище газа (ПХГ) в Редене, земля Нижняя Саксония, приостановлена закачка газа. Причина, сообщает журнал Spiegel, в возгорании на факельной установке для утилизации горючих паров. Произошла дефлаграция, т.е. распространение пламени по горючей газовой смеси путем диффузии. К счастью, обошлось без жертв и вреда для окружающей среды.

Объем активного газа в ПХГ «Реден» превышает 4 млрд м³, что составляет пятую часть всех мощностей немецких хранилищ, а подземная площадь равна почти 8 км². Хранилище находится на глубине 2 километров. Хранящегося в нем газа хватит для снабжения ок. 2 млн коттеджей в течение года.

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До апреля прошлого года оператором ПХГ «Реден» был российский «Газпром», вернее немецкая «дочка» Газпрома Gazprom Germania, которая была фактически захвачена немецкими властями и переименована в Securing Energy for Europe (SEFE). В мае закачивать газ в хранилище начали уже немецкие газовики. Сейчас его оператором является немецкая компания Astora.

Причины возгорания неизвестны. Известно только, как следует из заявления федерального Министерства геологии, горных разработок и промышленности, никаких признаков, указывающих на внешнее воздействие, не обнаружено. По данным Федерального сетевого агентства Германии, регулятора по электричеству, газу, телекоммуникациям, почте и железным дорогам, по состоянию на середину дня вторника 1 февраля уровень газа в хранилище составлял 90,3%.

«Сейчас проходит расследование причин дефлаграции»,- говорится в заявлении регулятора.

Работа ПХГ была, естественно, остановлена. Когда возобновится закачка газа, не сообщается, но по некоторым данным это может произойти в пятницу.

Менее двух недель назад операторы немецких ПХГ заявили, что не предвидят никаких проблем с поставками газа следующей зимой ввиду снижения его потребления этой зимой. И уж тем более, подчеркивается в заявлении, не предвидится никаких дефицитов газа текущей зимой. Причем, уточнили операторы, все будет в порядке даже в случае сильных холодов в феврале и каких-либо чрезвычайных происшествий. Сейчас как раз представилась возможность проверить последнюю часть заявления о ЧП. Пока никаких перебоев с подачей газа в Саксонии не наблюдается.

Основания для смелых заявлений относительности отсутствия проблем даже при ЧП у операторов ПХГ имеются. По состоянию на 1 февраля немецкие хранилища заполнены газом почти на 90% при том, что согласно правилам уровень газа может составлять 40%. Это значит, что у Германии действительно может не возникнуть проблем с наполнением хранилищ газом при подготовке к зиме 2023-24 годов. Причины столь высокой наполненности ПХГ хорошо известны. Это аномально теплые осень и зима, а также снижение потребления газа как населением (хотя и в меньшей мере), так и промышленностью.