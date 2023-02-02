Лавров: Россия не отказывается от переговоров по Украине

Эскалация украинского конфликта напоминает снежный ком.

Об этом в интервью телеведущему и генеральному директору медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву, которое транслировал телеканал «Россия 24», заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.

«Тот факт, что страны Запада не могут успокоиться и ещё больше «завязают в болоте», играет ключевую роль в ходе специальной военной операции на Украине, – сказал Лавров, отвечая на вопрос журналиста о том, имеет ли место эскалация украинского конфликта на фоне поставок Западом вооружений «незалежной».

При этом, по словам Лаврова, сейчас против России воюет весь блок НАТО. Их цель, как подчеркнул глава МИД РФ, нанести Российской Федерации такое стратегическое поражение, чтобы мы десятилетиями не могли оправиться.

«Все те заявления, которые звучат со стороны поклонников киевского режима и кукловодов, ну я не вижу возможности расценивать их иначе как попытку окончательно решить "русский вопрос"», – подчеркнул Лавров.

Кроме того, он назвал ложью тезис о том, что Россия отказывается от переговоров по Украине.

«Москва продолжит опровергать этот и другие фейки. Так что нашей дипломатии есть чем заниматься: постоянно и повседневно разъяснять то, что происходит. В том числе приходится развенчивать ложь, особенно ту, которая сейчас звучит насчет нашего отказа вести переговоры», – резюмировал министр иностранных дел России.

Как ранее писал «Эксперт», по словам Лаврова, нынешний конфликт на Украине – это уже не гибридная, а настоящая война, которую Запад долго готовил против России, стремясь уничтожить всё русское.

При этом министр иностранных дел РФ выразил надежду, что украинская стороны через «любого посредника» прояснит, «как себе видит дальнейшее развитие событий».

«Мы не отказываемся от переговоров. Но те, кто отказывается, должны понимать: чем дольше они отказываются от переговоров, тем сложнее будет найти решение», – подчеркнул Лавров.