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Лучше всех тем, кто уже под санкциями

Борис Соловьев
обозреватель Expert.ru
2 февраля 2023, 20:10

Рынок акций нашел в себе силы подрасти во главе с черными металлургами, игнорируя снижение цен на нефть и угрозу новых санкций. Курс рубля консолидируется вокруг отметки 70.

Коллаж: Тамара Ларина