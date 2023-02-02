Лучше всех тем, кто уже под санкциями

После не очень активных утренних распродаж, отечественные инвесторы возобновили покупки акций, но не широким фронтом, а лишь тех, которые в нынешних условиях выглядят наиболее привлекательно и в наименьшей степени могут быть подвержены влиянию внешнего негатива.

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