После не очень активных утренних распродаж, отечественные инвесторы возобновили покупки акций, но не широким фронтом, а лишь тех, которые в нынешних условиях выглядят наиболее привлекательно и в наименьшей степени могут быть подвержены влиянию внешнего негатива.
Лучше всех тем, кто уже под санкциями
Рынок акций нашел в себе силы подрасти во главе с черными металлургами, игнорируя снижение цен на нефть и угрозу новых санкций. Курс рубля консолидируется вокруг отметки 70.
Коллаж: Тамара Ларина
Реклама
Новости партнеров