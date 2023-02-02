Минобороны сообщило оперативные данные о ходе СВО на Украине

Министерство обороны России сообщило оперативные данные о ходе специальной военной операции, которая продолжается на Украине.

Согласно информации, озвученной на брифинге 2 февраля официальным представителем ведомства генерал-лейтенантом Игорем Конашенковым, на Донецком направлении продолжаются наступательные действия подразделений Южной группировки войск. Армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение подразделениям 59-й мотопехотной бригады ВСУ и 3-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Первомайское и Васюковка (ДНР). Уничтожено до 50 украинских военнослужащих, 2 пикапа, один танк, бронетранспортёр, гаубица «Мста-Б» и гаубица Д-30».

На Купянском направлении ударами армейской авиации и артиллерии «Западной» группировки войск ВС РФ нанесено огневое поражение подразделениям 92-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Новоселовское (ЛНР). Уничтожено более 25 украинских военнослужащих, 2 автомобиля и боевая бронированная машина. В районе населенного пункта Волчанск (Харьковская область) нанесено поражение 3-м украинским боевым машинам РСЗО «Град».

На Красно-Лиманском направлении в результате огня артиллерии и успешных наступательных действий подразделений группировки войск «Центр» ВС РФ нанесено поражение подразделениям 95-й десантно-штурмовой бригады Украины в районе населённого пункта Кармазиновка (ЛНР), а также Серебрянского лесничества. Потери противника здесь составили свыше 100 украинских военнослужащих, 6 боевых бронированных машин и гаубица Д-30.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях в результате огня артиллерии и активных действий группировки войск «Восток» ВС РФ уничтожено более 65 украинских военнослужащих 110-й бригады территориальной обороны в районе населённого пункта Полтавка (Запорожская область) и 72-й механизированной бригады в районе населённого пункта Угледар (ДНР). Кроме того, уничтожены 4 боевые бронированные машины и 2 автомобиля ВСУ.

На Херсонском направлении в результате огня артиллерии в районах города Херсон и населённого пункта Змиевка (Херсонская область) уничтожены 2 склада боеприпасов ВСУ.

В районе города Краматорск (ЛНР) ВС РФ уничтожили пусковые установки М-142 HIMARS и М-270 MLRS производства США. Всего за сутки оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия ВС РФ поразили 78 артиллерийских подразделений на огневых позициях, а также живую силу и военную технику в 105 районах. Также удалось нанести удары по трем складам ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в районах населённых пунктов Малиновка и Авдеевка (ДНР), а также Дружелюбовка (Запорожская область).

Авиацией ВКС РФ в районе Малокатериновки (Запорожская область) уничтожена радиолокационная станция обнаружения маловысотных целей 35Д6, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37. Российские средства ПВО сбили за сутки 4 снаряда РСЗО HIMARS и 5 БПЛА в ЛНР, Харьковской и Херсонской областях.

Всего с начала спецоперации были уничтожены 381 украинский военный самолёт, 206 вертолётов, 3 001 БПЛА, 402 ЗРК, 7 719 танков и других боевых бронированных машин, 1 003 боевые машины РСЗО, 3 981 орудие полевой артиллерии и миномётов, а также 8 249 единиц специальной военной автомобильной техники.

Как ранее писал «Эксперт», на брифинге 1 февраля Минобороны сообщило, что на Донецком направлении в ходе наступательных действий подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции и нанесли огневое поражение противнику в районах населенных пунктов Тоненькое, Нелеповка и Северное Донецкой Народной Республики.

Также в районе населенного пункта Доброволье ДНР уничтожен склад боеприпасов 55-й артиллерийской бригады ВСУ. На данном направлении было уничтожено свыше 100 украинских боевиков и военная техника противника.