«Новатэк» расплатился с держателями евробондов

«Новатэк» заявил об исполнении своих обязательств по погашению облигаций эмитента Novatek Finance DAC на сумму 1 млрд долларов со ставкой купона 4,422% годовых.

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«18 января 2023 года "Новатэк" предварительно выполнил обязательства эмитента перед держателями облигаций, права на которые учитываются в российских депозитариях, перевел оставшиеся проценты и основную сумму на счет эмитента», — указано в сообщении компании.

Счет эмитента, уточняет компания, находится у основного платежного агента (Citibank, N.A. лондонский филиал). Далее агент направит переведенную сумму в международные клиринговые системы для распределения среди держателей бумаг, не учитываемых в российских депозитариях. Таким образом, отмечается в сообщении, «Новатэк» надлежащим образом исполнил все свои обязательства в соответствии с эмиссионной документацией.

Еврооблигации на 1 млрд долларов«Новатэк» разместил в 2012 году, это последний выпуск евробондов компании, остававшийся в обращении.