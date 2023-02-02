Новый «Гуру» переформатирует рынок электроники

Корпорация АФК «Система», владеющая МТС, Ozon, Segezha Group и другими активами, создала дистрибьютора потребительской электроники и мелкой бытовой техники, в частности смартфонов, планшетов, «умных часов», беспроводных наушников и аксессуаров, а также бытовых приборов, под названием «Гуру электроникс». Среди брендов, товары которых будут закупаться — Apple, Samsung, Dyson. Ранее сообщалось, что «Гуру электроникс» оформила декларации на ввоз продукции в ЕАЭС для продажи розничным сетям и магазинам.

В комментарии «Эксперту» представители АФК «Система» рассказали, что видят большие перспективы работы в данном направлении. При этом источник, близкий к компании уточнил, что «Гуру Электроникс», создана именно под эгидой всей АФК «Система», а не одной из «дочек» группы. Это было сделано для того, чтобы конкуренты портфельных компаний, в частности, МТС, могли беспрепятственно сотрудничать с появившимся на рынке дистрибьютором. Однако какие именно магазины и сети будут участвовать в проекте, в непосредственно в АФК «Системе» пока не уточнили.