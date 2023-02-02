Новый «Гуру» переформатирует рынок электроники

Корпорация АФК «Система», владеющая МТС, Ozon, Segezha Group и другими активами, создала дистрибьютора потребительской электроники и мелкой бытовой техники, в частности смартфонов, планшетов, «умных часов», беспроводных наушников и аксессуаров, а также бытовых приборов, под названием «Гуру электроникс». Среди брендов, товары которых будут закупаться — Apple, Samsung, Dyson. Ранее сообщалось, что «Гуру электроникс» оформила декларации на ввоз продукции в ЕАЭС для продажи розничным сетям и магазинам.
В комментарии «Эксперту» представители АФК «Система» рассказали, что видят большие перспективы работы в данном направлении. При этом источник, близкий к компании уточнил, что «Гуру Электроникс», создана именно под эгидой всей АФК «Система», а не одной из «дочек» группы. Это было сделано для того, чтобы конкуренты портфельных компаний, в частности, МТС, могли беспрепятственно сотрудничать с появившимся на рынке дистрибьютором. Однако какие именно магазины и сети будут участвовать в проекте, в непосредственно в АФК «Системе» пока не уточнили.
В данном контексте партнер практики Инвестиционного консалтинга и оценки Группы «Деловой профиль» Юлия Белогорцева напомнила «Эксперту», что в прошлом году АФК вошла в список крупнейших корпораций мира по версии Forbes, а наличие высокоэффективных долей владения в МТС (49,94%) и Ozon (31,6%), безусловно, позволяет холдингу выйти с продажами на рынок электроники и мелкой бытовой техники. При этом, по мнению эксперта, именно упомянутые сеть и маркетплейс помогут в распространении товаров.
«После введения санкций многие зарубежные производители, в числе которых Apple, Lenovo, Samsung, перестали поставлять в Россию электронику. Покинули российский рынок ведущие производители бытовой техники Bosch, Electrolux, LG, Dyson и др. Освободившуюся нишу поспешили занять дистрибуторы, ввозившие товары параллельным импортом, а отсутствие необходимости заключения договоров о дистрибуции и уплаты лицензиару причитающихся роялти позволило им вести независимую от бренда ценовую политику. Кроме того, на рынок хлынуло множество индивидуальных закупщиков, которые предпочитают ввозить небольшие партии товаров без таможенного оформления и, соответственно, не уплачивают таможенных пошлин. В этой связи весьма актуально создание специализированного дистрибьютора электроники и мелкой бытовой техники, который мог бы ввозить крупные партии товаров по привлекательным ценам и продавать их через имеющиеся каналы дистрибуции. Например, через салоны МТС и онлайн-платформу Ozon», — отметила Юлия Белогорцева.
Она предположила, что основной объем продаж ввозимой электроники и бытовой техники будет приходиться на именно на Ozon, который весьма популярен не только в России, но и в ЕАЭС.
«Получив разрешение на ввоз товаров в эти страны, концерн получит возможность создавать локальные распределительные склады», — пояснила эксперт. Несмотря на то, что некоторые страны ЕАЭС могут получать товары перечисленных компаний напрямую, идея с поставками техники в другие государства союза все равно выглядит быть перспективно.
При этом в результате деятельности компании «Гуру электроникс» выгоду получат не только покупатели, которых порадуют цены, но и государство. Ведь весьма вероятно, что произойдет сокращения доли нелегального импорта, зато вырастут таможенные сборы и налоговые платежи.
«Перспективы для бизнеса в сфере дистрибуции электроники и мелкой бытовой техники становятся очевидными, так как санкции будут действовать еще длительное время, а параллельный импорт будет сохраняться до тех пор, пока на российский рынок не вернутся официальные дистрибьюторы либо российские производители не смогут наладить собственное производство. Однако высокое влияние на эффективность проекта оказывают реальные располагаемые доходы населения, которые пока продолжают снижаться. Положительную динамику платежеспособного спроса поможет обеспечить адаптация российской экономики к санкциям», — заключила Юлия Белогорцева.