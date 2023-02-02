Новосибирский авиазавод увеличил число сотрудников на 30% на фоне роста гособоронзаказа

Новосибирский авиационный завод имени Чкалова (входит в состав Компании «Сухой») в связи с расширением государственного оборонного заказа увеличил число сотрудников с 5 до 6,5 тысяч человек, сообщает ТАСС со ссылкой на депутата Госдумы от Новосибирской области Рената Сулейманова.

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«Некоторые наши предприятия более чем в два раза увеличили объем [производства], там растет количество занятых. Например, флагман экономики — завод Чкалова — увеличил до 6,5 тысяч количество [работающих]. Средняя заработная плата в оборонке выросла до 75 тысяч», — рассказал депутат.

Он добавил, что в перспективе потребность завода в сотрудниках может достигнуть и 10 тысяч человек. Среди нанимаемых заводом сотрудников — токари и фрезеровщики. «Сегодня оборонный заказ расширяется», — подчеркнул депутат от региона.

Завод имени Чкалова был основан в 1931 году. Основная его продукция сегодня — фронтовые бомбардировщики Су-34. Предприятие также выпускает детали гражданских пассажирских самолетов SSJ-100. Это самое крупное промышленное предприятие Новосибирской области.