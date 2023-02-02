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Пауэлл пришпорил «быков» – возможно, сам того не желая

Глеб Баранов
2 февраля 2023, 01:42

Вчера ФРС ожидаемо подняла ставку на 25 б.п., до 4,5–4,75% – самого высокого уровня с октября 2007 года. Но как ни пытался ее председатель Джером Пауэлл выглядеть «ястребом», «быки» опять увидели в нем «голубя» и акции взлетели

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