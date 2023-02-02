Пауэлл пришпорил «быков» – возможно, сам того не желая

От вчерашней пресс-конференции Джерома Пауэлла после подъема ставки ждали максимально «ястребиных» интонаций. Возможно, в этом и была проблема председателя Федрезерва. Ему и так-то случалось устраивать «медвежьи ралли» выступлениями, готовившимися для противоположной цели – теперь же его слова «быки» еще и делили надвое.

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