Польские фермеры перекрыли дороги в знак протеста против наплыва зерна с Украины

Польская ассоциация фермеров «Обманутая деревня» утром 2 февраля начала акцию протеста, заблокировав ряд дорог в приграничных районах Люблинского и Подкарпатского воеводств на юго-востоке страны, сообщают сегодня местные СМИ. Протестующие не пропускают грузовые автомобили, позволяя проезжать легковым. Как указывают организаторы акции в своих соцсетях, блокаду планируется сохранять до полуночи 3 февраля.

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«Причина этого протеста — неконтролируемый наплыв зерна с Украины, — цитирует ТАСС организаторов акции. — Не контролируется количество, а прежде всего — качество». Аграрии называют ввоз зерна из соседней страны «контрабандой», и поясняют, что украинское продовольствие, якобы следующее через Польшу транзитом для отправки морским путем в третьи страны, на самом деле оседает в республике. Продаваясь за гроши, оно оставляет без заработка местных производителей.

Эксперты предполагают, что акцию подхватят фермеры из других европейских стран, развивает тему портал «Украина.ру». В группе риска помимо Польши — Румыния и Венгрия. Сельхозпроизводители этих стран оказались в трудном положении после того, как украинская продукция попала под льготы.

В 2022 году в Польшу из Украины было поставлено 2,1 млн тонн зерна, приводит статистику ТАСС со ссылкой на еврокомиссара по сельскому хозяйству и развитию села Януша Войчеховского. Это в 54 раза больше, чем годом ранее. При этом, по внутренним данным, на складах Польши лежит 2,5 млн тонн собственного зерна, которое не удается продать.

Предыдущая крупная серия антиукраинских протестов состоялась в приграничных регионах Польши 17-18 января. Только в городе Хелм (Люблинское воеводство) фермеры на 500 с лишним тракторах блокировали границу на протяжении 24 часов.