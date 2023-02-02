Кабмин отказался продлевать отсрочку выплаты туроператорами долгов по отмененным поездкам

Кабмин не будет продлевать постановление, по которому туроператорам давалась отсрочка по возврату туристам средств за отмененные в связи с закрытием границ туры.

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития.

«Продление постановления №1073 не планируется. Отсрочка по выплате долгов российским туристам действовала более 2,5 лет. Туристы, которые больше двух лет были в подвешенном состоянии, не могли вернуть деньги или использовать их в счет оплаты альтернативной поездки, должны получить свои средства», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что в министерстве ждут предложений от туроператоров-должников по возможным путям погашения задолженности перед туристами; в настоящий момент уже идет обсуждение с участниками рынка и экспертами.

По данным Минэкономразвития, за более чем 2,5 года действия постановления были погашены свыше 90% долгов.

В конце прошлого года министр экономического развития РФ Максим Решетников на расширенном заседании президиума правительственной комиссии по развитию туризма заявил, что долг туроператоров перед туристами сократился до 1,5 млрд руб.