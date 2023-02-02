Присяжные признали Сергея Фургала виновным по всем трем эпизодам организации убийств

Коллегия присяжных заседателей признала бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала виновным по всем трем эпизодам, связанным с организацией двух убийств и одного покушения на убийство. Об этом сообщает ТАСС, корреспондент которого находился в зале суда. Дело Фургала было рассмотрено выездным заседанием Люберецкого суда Московской области.

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«На вопрос о том, виновен ли Фургал в том, что не позднее апреля 2004 года в своем офисе в Хабаровске вступил в сговор со своим деловым партнером Николаем Мистрюковым и с Андреем Кареповым с целью организации убийства Олега Булатова, коллегия ответила утвердительно», — цитирует ТАСС старшину коллегии присяжных.

Ранее в ходе заседания Фургала признали виновным в организации убийства Евгения Зори и покушения на убийство Александра Смольского. Все трое жертв были предпринимателями, с которыми, согласно версии следствия, у Сергея Фургала возник конфликт в начале 2000-х годов. Ни по одному из эпизодов экс-губернатор, по мнению присяжных, не заслуживает снисхождения.

Кроме того, экс-глава края был признан виновным в незаконном приобретении оружия.

«На вопрос о том, виновен ли Фургал в том, что он в неустановленном месте и неустановленное время приобрел пистолет системы "Макарова" и гранаты РГД-5, которые потом были использованы при совершении убийств, упомянутых в вердикте, коллегия ответила утвердительно», — вновь процитировало агентство.

Обсуждение последствий вердикта коллегии присяжных состоится 6 февраля, в ходе этого заседания прокурор запросит для Сергея Фургала срок наказания.