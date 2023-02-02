Путин: Россия может ответить на внешние угрозы не только бронетехникой

У России есть чем ответить тем, кто ей угрожает, и применением бронетехники дело не ограничится.

Об этом президент РФ Владимир Путин заявил во время своего выступления на концерте, посвященном 80-летию Сталинградской битвы, передаёт РИА Новости.

Глава государства подчеркнул, что это памятное событие было сражением не просто за город, а за существование истерзанной, но непокоренной страны. По его словам, тогда определялся исход не только Великой Отечественной, но и всей Второй Мировой войны.

«Тогда мы сплотились в решающей схватке и победили, – сказал российский лидер. – А сталинградская битва по праву вошла в историю как коренной перелом в Великой Отечественной войне.

Проводя параллели с нынешней ситуацией в мире, Путин заявил, что современный нацизм также представляет опасность для нашей страны.

«Россия вынуждена давать отпор агрессии коллективного Запада. Сейчас Москве вновь угрожают немецкими танками Leopard, а также планируют воевать с ней на территории Украины руками бандеровцев. Но у нас есть, чем ответить, и применением бронетехники дело не закончится. Все должны это понимать», – предупредил президент.

Он при этом считает, что тем, кто нам сейчас угрожает, непонятна простая – «весь народ, все мы росли и с молоком матери впитали в себя традиции нашего народа, поколения победителей, которые своим трудом, потом и кровью создали нашу страну и передали ее нам в наследство».