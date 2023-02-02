Реальная экономика: бразильская валюта переигрывает доллар

Бразильский реал к утру 2 февраля продолжил начавшееся ранее ослабление по отношению к доллару и опустился до уровня 5,1. Инвесторы по-прежнему обеспокоены безопасностью политических и судебных институтов Бразилии и финансовым здоровьем экономики страны.

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Сторонники бывшего президента Жаира Болсонару участвовали в беспорядках, штурмуя Конгресс, верховный суд и президентский дворец в выходные и утверждая, что выборы были сфальсифицированы. Инвесторы же обеспокоены фискальной политикой Бразилии с тех пор, как президент Лула да Силва вступил в должность в начале этого года. Недавно приведенный к присяге президент раскритиковал бюджетные правила страны и ограничение расходов. Позднее были введены временные меры, гарантирующие ежемесячную программу помощи в размере 600 бразильских реалов, расширение национальных налоговых льгот на топливо и исключение поддерживаемых государством гигантов из программ приватизации.

Несмотря на столь противоречивую ситуацию, реал завершил 2022 год как одна из самых эффективных валют развивающихся рынков на фоне серии повышений процентных ставок центральным банком и оптимистичных перспектив роста. И это вполне может стать основой для укрепления бразильской валюты в перспективе.

Безальтернативная реальность

Бразильская валюта начала 2023 год с ослабления по отношению к доллару до 5,47, отмечает финансовый эксперт маркетплейса «Финмир» Антон Кравцов. Там она столкнулась с продажами со стороны крупных игроков, которые двинули цену дальше вниз, не давая ей закрепиться выше уровня 5,43 и тем самым опустив до нижней границы коридора, который сформировался в начале лета прошлого года.

С июля 2022 года курс USD/BRL находится в среднесрочном диапазоне приблизительно от 5 до 5,5, а в долгосрочной перспективе в более широком, сформированном в 2020 году, где зона покупок — 4,6-4,9, а зона продаж — 5,7-5,85 с уклоном в сторону укрепления бразильского реала. Проанализировав график, эксперт отмечает, что присутствие крупного продавца в районе 5,7 за два последних года не давало возможности укрепиться доллару выше 6 бразильских реалов.

Если не произойдет ничего экстраординарного, то бразильский реал продолжит дорожать до ближайшей краткосрочной цели, считает Кравцов. По его словам, она расположена в пределах 4,63-4,85. В долгосрочном плане «бразилец», возможно, продолжит движение к отметке 4,4. Этому будут способствовать дедолларизация экономики страны, наметившаяся тенденция по созданию общей валюты с Аргентиной, а также избрание нового президента Лулы да Силва, который планирует отказаться от политики снижения процентных ставок в этом году.

Ожидается, что приток иностранных инвестиций в Бразилию в 2023 году составит от 75 до 80 млрд долл., и с каждым годом будет увеличиваться. Особой альтернативы такому сценарию не видно: Россия под санкциями и находится в конфронтации с Западом, в Аргентине, как и в Турции, высокий уровень инфляции и сложная экономическая ситуация. Рост инвестиций в Бразилию, увеличит стоимость бразильского реала в долгосрочной перспективе.

Однако не стоит забывать, предупреждает Антон Кравцов, что ключевая ставка находится на рекордно высоком уровне — 13,75% годовых. И если по каким-то причинам изменится денежно-кредитная политика Центробанка Бразилии, то это может привести к девальвации реала. Поэтому не исключено, что курс USD/BRL некоторое время будет торговаться в прежнем диапазоне, примерно от 5 до 5,5 бразильских реалов за доллар.

Реал обыгрывает доллар по соотношению риск/прибыль

Курс доллара к бразильскому реалу с осени 2022 года находится в целом в нисходящем тренде, моглашается главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман. Это чётко проявляется и в 2023 году: котировки снижаются с 5,48 в начале января к 5,06 2 февраля.

Такая динамика связана со многими обстоятельствами. «Американец» теряет позиции к основным валютам в связи с тем, что рынок ставит на скорое прекращение повышения процентных ставок ФРС США. С начала года индекс доллара USDX к шести основным валютам снизился на 4,7% - с 105,5 до 100,5 пункта по состоянию на утро 2 февраля.

Значимым было его уменьшение 1 февраля — около 102 пунктов по итогам главного события текущей недели (если не месяца) — заседания ФРС, где ставка была ожидаемо повышена с 4,5% до 4,75%. И несмотря на то, что регулятор провозглашает дальнейшее увеличение процента для борьбы с инфляцией, инвесторы, заглядывая вперёд, видят пределы такого повышения.

Однако за тот же период с начала года доллар к «бразильцу» упал на 7,7%, то есть на 64% больше, чем к валютам развитых стран. Это объясняется тем, говорит Гойхман, что помимо общей тенденции к снижению доллара реал пользуется и своими козырями.

Годовые темпы роста ВВП Бразилии более чем втрое превышают показатель США (3,6% и 1% соответственно). В этом есть преимущество развивающейся страны. Причём, бич экономик — инфляция — в Бразилии 5,79%, то есть, ниже, чем в США (6,5%). В то же время процентная ставка у латиноамериканского центробанка —13,75%, что в разы превышает даже увеличенные со вчерашнего дня Федрезервом 4,75%. Это даёт инвесторам в активы в реалах дополнительную привлекательность по соотношению риск-прибыль.

Хотя даже риски по формальным признакам у бразильцев ниже, считает эксперт. Дефицит бюджета в стране 4,5% ВВП, а в Штатах — 16,7%. Отношение госдолга к ВВП — 80,3% и 129% соответственно. Стоит учитывать при этом, конечно, что реал, в отличие от доллара — не ведущая мировая валюта, и значимость экономики Бразилии в мире несопоставима с американской.

Перечисленные обстоятельства, считает Гойхман, могли бы дать основание для прогнозов о дальнейшем усилении реала. Но с технических позиций котировки доллара к нему достигли очень сильной поддержки 5,06. Это нижняя граница среднесрочного диапазона. От неё цена уже дважды резко отталкивалась вверх в августе и ноябре 2022 года. Учитывая, что для доллара в целом назрела как минимум коррекция к резкому снижению, ее стоит ожидать, тем более к реалу — из-за более глубокой просадки и упомянутого технического фактора.

Целями коррекции, оценивает Марк Гойхман, могут выступить рубежи 5,12-5,21 — максимумы января 2023 года. Однако это все же не означает изменение общего тренда дальнейшего укрепления реала.