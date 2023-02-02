Рогозин: первые разведывательно-ударные роботы «Маркер» прибыли в Донбасс

Первые четыре разведывательно-ударные роботы «Маркер» прибыли в Донбасс.

Об этом в своём Telegram-канале написал руководитель группы военных советников и научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин.

По его словам, сейчас осуществляется загрузка образов целей. В скором времени начнётся отработка алгоритмов ведения боя в составе группы и установка мощного противотанкового вооружения.

Как ранее писал «Эксперт», 29 января Рогозин сообщил, что началась отгрузка беспилотных «Маркеров» для дальнейшей их транспортировки в Донбасс.

15 января, анонсируя эти поставки, бывший глава «Роскосмоса» рассказал, что «Маркер» обладает техническим зрением и автоматической системой управления, в условиях радиоэлектронной борьбы работает автономно, самостоятельно выполняя боевую задачу, обеспечивая целеуказание объектов противника на расстоянии не менее 15 км, а также отбирая по приоритетам цели, находящиеся в зоне поражения его собственными огневыми средствами.

Он может оснащаться ПТРК, АГС, пулемётами и другими огневыми средствами, а также нести военное и медицинское снаряжение и два вида БПЛА. По словам Рогозина, «Маркер» уже был испытан на охране космодрома Восточный.