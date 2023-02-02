Росавиация предложила перевозчикам запустить прямые рейсы в страны Африки и Непал

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) предложила авиакомпаниям открыть прямые рейсы в Восточную и Южную Африку.

Как пишет «Коммерсантъ», в январе агентство направило перевозчикам телеграммы, в которых поинтересовалось, актуальны ли для них прямые рейсы в ЮАР (Претория), Эфиопию, Кению, Маврикий, Намибию, Сенегал, Танзанию и Уганду, а также Непал.

По словам близкого к Минтрансу источника издания, идея о полетах в Африку обсуждалась на совещании с авиакомпаниями, однако «конкретных инициатив» пока не прозвучало.

В двух компаниях между тем заявили, что готовы рассматривать любое из направлений, но лишь при наличии гарантий сохранности их самолетов с двойной регистрацией, сообщает газета.

Еще один источник в отрасли сомневается, что авиакомпании с «очищенными» дальнемагистральными лайнерами готовы перевести их с таких востребованных и «доходных» направлений, как Турция, Египет и Таиланд. Помимо этого, отмечает собеседник издания, что среди африканских стран есть тесно интегрированные в западную экономику регионы, которые «вряд ли рискнут принимать "неочищенные" самолеты из РФ».

«Проблема в том, что широкофюзеляжные дальнемагистральные самолеты с дальностью полета свыше 6–8 тыс. км традиционно составляют небольшую долю авиапарка РФ», — говорится также в материале. Согласно комплексной стратегии развития авиаотрасли, на 2022 год в пассажирских авиакомпаниях насчитывалось 120 таких машин: это Airbus 330 и А350, а также Boeing 747, 767 и 777, отмечает газета. Уточняется, что треть таких самолетов — 41 — состоят в парке группы «Аэрофлота», из них перевозчик выкупил из лизинга десять A330 и восемь В777, которые производят рейсы в Египет, ОАЭ, Индию, Турцию, Таиланд, Китай и на Мальдивы.

Также препятствием для развития предложенных Росавиацией направлений станет недостаточная коммерческая загрузка, считают в отрасли.

В то же время, по мнению вице-президента Российского союза туриндустрии Дмитрия Горина, с точки зрения туризма перспективы роста спроса есть почти у каждой из этих стран, в первую очередь у Кении, Маврикия и частично Мадагаскара. При этом, по словам эксперта, сокращение числа доступных стран с допандемийных 69 до 32 способно повысить привлекательность самых неожиданных направлений. В частности, если Занзибар в 2019 году посетили всего 6,4 тыс. россиян, то в 2020 году их число почти достигло 50 тыс., а в 2021-м превысило 80 тыс.