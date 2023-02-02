Россию пригласили принять участие в создании газотранспортной системы в Центральной Африке

Россия и Экваториальная Гвинея обсуждают возможность участия российских компаний в проекте центральноафриканской газотранспортной системы, сообщает «Прайм» со ссылкой на пресс-службу Минэнерго РФ.

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В ходе рабочей встречи замминистра энергетики Сергея Мочальникова с послом Экваториальной Гвинеи в Москве Лусиано Нкого Ндонгом Айекабой, сообщает пресс-служба, стороны обсудили сотрудничество в энергетической сфере. Замминистра отметил, что оно развивается в дружественном ключе.

«Наши энергокомпании заинтересованы в выстраивании взаимовыгодных партнерских отношений и готовы к поиску и совместной реализации перспективных проектов», — цитирует агентство слова Молчальникова.

Участники встречи обсудили вопросы взаимодействия РФ и Экваториальной Гвинеи по линии Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) и ОПЕК+. Была рассмотрена перспектива включения африканцев в работу Института нефтегазовых технологических инициатив по созданию отраслевых стандартов и системы оценки соответствия нефтегазового оборудования.

Кроме того, подчеркнул замглавы ведомства, «сейчас мы обсуждаем возможность участия российских компаний в проекте центральноафриканской газотранспортной системы».

Договоренность о выстраивании региональной нефтегазовой транспортной системы была достигнута центральноафриканскими государствами в сентябре 2022 года. Создание объединенной сети трубопроводов, терминалов, предприятий по переработке нефти, сжижению газа и электростанций должна, по мнению сторонников проекта, укрепить энергобезопасность региона и сократить его зависимость от импорта продуктов переработки углеводородов.

В числе подписантов соглашения — Экваториальная Гвинея, Ангола, Габон, Демократическая Республика Конго, Камерун, Республика Конго и Чад. Проектируемая транспортная система, согласно замыслу, должна объединить 11 государств, ее протяженность превысит 6,5 тысяч километров. Завершения ее формирования ожидают к 2030 году.