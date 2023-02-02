Российские производители рассказали, чем заменяли зарубежное оборудование после введения санкций

Аналитики выяснили, чем российские компании замещали импортную продукцию по трем категориям — оборудование, запчасти и комплектующие — после введения санкций против РФ.

Согласно результатам проведенного лабораторией конъюнктурных опросов Института экономической политики им. Гайдара исследования, с которыми ознакомился РБК, на китайское оборудование перешли 67% предприятий; отечественные производители оказались на втором месте (39%). На третьем месте с результатом 23% — «аналоги из других стран», а 15% респондентов сообщили, что продолжают получать подсанкционные станки и машины.

По категории запчастей лидирует также Китай (63%), при этом отрыв от российской продукции здесь меньше — к отечественным производителям решили прибегнуть 46% участников опроса. «Аналоги из других стран» используют 24% российских компаний, а 22% продолжили получать подсанкционные запчасти.

В категории комплектующих, к которым авторы исследования отнесли сырье, материалы и полуфабрикаты, между тем наблюдается полноценный процесс импортозамещения: 54% компаний заменили импорт на отечественные аналоги; китайские поставщики отстали на 2 п.п. Продолжают закупать «запретные» комплектующие 23% респондентов.

По мнению заместителя гендиректора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Владимира Сальникова, проведенные опросы демонстрируют, что импортозамещение в России работает. «Это очень высокий показатель», — подчеркнул эксперт, пояснив, что ожидал более явного преобладания китайских аналогов.