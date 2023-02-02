Русские наконец-то продали Америку

Главным событием вчерашнего дня стало подведение итогов заседания ФРС США. Некоторые аналитики в своих обзорах отмечали, что риторика регулятора может определить среднесрочный вектор движения рисковых активов. Были сильные надежды, что если не в пресс-релизе ФРС, то в выступлении его главы Джерома Пауэлла проскользнут намеки на скорое прекращение подъема ставок.

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