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Русские наконец-то продали Америку

Борис Соловьев
обозреватель Expert.ru
2 февраля 2023, 13:12

Рынок акций ушел в коррекцию, которая создаст условия для возобновления роста. Трейдеры не понимают, чем был вызван мощный рост фондовой Америки на итогах заседания ФРС, и действуют по-своему.

Коллаж: Тамара Ларина