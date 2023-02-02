СБ ООН 8 февраля проведет заседание по Украине, как просила Россия

Совет Безопасности ООН утвердил проведение 8 февраля заседания по Украине, которое ранее запросила российская делегация. Оно будет посвящено возможностям мирного урегулирования кризиса на фоне нарастающих поставок украинским вооруженным силам западного оружия. Заседание начнется в 18:00 по Москве, — сообщает ТАСС.

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«Запрошенное Россией заседание Совета Безопасности ООН по перспективам мирного урегулирования украинского кризиса в условиях нарастающих поставок западного оружия назначено на 10 утра [18:00 мск] 8 февраля», — цитирует агентство источник в ООН.

Ранее ТАСС приводил слова первого заместителя постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрия Полянского на этот счет.

«Февраль обещает быть насыщенным на мероприятия, в том числе по украинской тематике, — отмечал в своем Telegram-канале дипломат. — На 24 февраля западники запросили заседание Совета Безопасности по случаю годовщины начала специальной военной операции. До этого, 6 февраля, они хотят провести встречу по гуманитарным аспектам украинского кризиса. Мы в долгу не останемся».

Отмечается, что в феврале запланированы к проведению по крайней мере три заседания Совета Безопасности, посвященные Украине: 6 февраля по гуманитарной ситуации, запрошенное Францией и Эквадором, 8 февраля — заседание, инициированное РФ, 24 февраля — встреча на уровне министров.