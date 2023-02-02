Сбер начал продавать наличные дирхамы ОАЭ в столичных отделениях

Сбер начал предоставлять услуги по купле-продаже наличных дирхамов — валюты Объединенных Арабских Эмиратов.

Об этом говорится в сообщении банка.

Уточняется, что сервис действует пока что в тестовом режиме и только в Москве, он должен выявить степень востребованности такой услуги.

В настоящий момент приобрести наличные дирхамы можно в пяти столичных отделениях банка. Если валюта будет пользоваться спросом, число отделений, где можно ее приобрести, увеличат.

Как отметил директор дивизиона банка «Занять и сберегать» Сергей Широков, ОАЭ является популярным направлением для российских туристов, также активно развиваются деловые связи РФ с этой страной. «Кроме того, в дирхамы можно инвестировать, ведь по динамике курса эта валюта похожа на доллар США. Поэтому я думаю, что наша новая услуга будет пользоваться спросом и по мере его роста будет увеличиваться количество офисов, работающих с этой валютой», — приводятся слова Широкова в пресс-релизе.

Глава дивизиона добавил, что Сбер рассматривает возможность запуска операций с дирхамами в безналичной форме.