Shell сообщила о подписании с «Газпром нефтью» документов о продаже 50% в Салыме

Shell в декабре 2022 года подписала с «Газпром нефтью» документы о продаже 50% в совместном предприятии Salym Petroleum Development, развивающем проект Салым в ХМАО.

Об этом сообщается в опубликованном на сайте британско-нидерландской компании отчете.

«22 декабря 2022 года Shell подписала документы о сделке с "Газпром нефтью" по продаже своей 50% доли в Salym Petroleum Development. Ее завершение зависит от ряда одобрений в РФ», — указывается в пресс-релизе.

Контракты Shell на покупку природного газа, нефти и нефтепродуктов из России закончились к концу 2022 года, говорится в отчете.

Компания напоминает, что в прошлом году она отказалась от управления СП с российскими партнерами, вывела своих сотрудников из ее совета директоров и обнулила стоимость актива, признав обесценение в $233 млн. В конце 2022 года в соответствии с изменениями в российских законах Salym Petroleum Development была трансформирована в ООО «Салым Петролеум Девелопмент», в котором Shell принадлежали 50%.

Ранее суд удовлетворил заявление «Газпром нефти» о снятии с Shell части обеспечительных мер, запрещающих британо-нидерландской компании продажу доли в «Салым Петролеум Девелопмент».

Проект Салым предполагает освоение Салымской группы нефтяных месторождений (включает Западно-Салымское, Верхнесалымское, Ваделыпское, Южно-Ямской, Восточно-Шапкинский и Салымский-2). Извлекаемые запасы нефти категории С1+С2 по Салымской группе составляют 140 млн т.