Сын Антона Силуанова возглавил департамент регионального развития «Аэрофлота»

В «Аэрофлоте» появился новый департамент регионального развития, его возглавил Алексей Силуанов — сын министра финансов Антона Силуанова.

Об этом пишет РБК со ссылкой на три источника в компании.

Ранее Алексей Силуанов работал в департаменте планирования и развития парка воздушных судов перевозчиков. Агентство уточняет, что он был назначен на новую должность 9 января.

Сообщается, что создание департамента регионального развития связано с необходимостью активизации работы по развитию внутренних перевозок, координации развития региональных хабов авиакомпании, а также налаживания системного взаимодействия с деловыми, отраслевыми и экспертными организациями в субъектах РФ, представляющих интерес для регионального развития авиакомпании.

Алексей Силуанов окончил Финансовый университет при правительстве, он является кандидатом экономических наук, отмечает агентство. Тема диссертации, которую он защитил в 2017 году, — «Тенденции развития мирового рынка авиализинга». Силуанов-младший работает в авиаотрасли более девяти лет, из них около семи — в «Аэрофлоте».