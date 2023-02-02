ЦБ оценил объем международных резервов

Международные резервы РФ на 27 января 2023 года составили $597,7 млрд, за неделю они увеличились на 0,5% или $3,1 млрд, сообщается на сайте Банка России. Из комментария регулятора следует, что изменения произошли в результате положительной переоценки.

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«Объем международных резервов по состоянию на 27 января составил 597,7 млрд долларов США, увеличившись за неделю на 3,1 млрд долларов США, или на 0,5%, под воздействием положительной переоценки», — говорится в комментарии ЦБ.

По состоянию на 20 января международные резервы РФ оценивались в $594,6 млрд.

Золотовалютный запас России на 1 января составил $581,989 млрд. За прошлый год его объем снизился на $48,638 млрд (с $630,627 млрд на 1 января 2022 года). Исторического максимума в $643,2 млрд резервы РФ достигли 18 февраля 2022 года, однако уже 25 февраля их объем упал до $629,4 млрд, а 4 марта — до $608,9 млрд.

Золотовалютные резервы России состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

