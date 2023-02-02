ЦБ высказался по поводу перетока валютных вкладов россиян в иностранные банки

Депозиты российских граждан в иностранных банках с января по ноябрь 2022 года увеличились в два с половиной раза и достигли $82 млрд, при этом валютные средства населения в банках РФ за это время сократились на $38 млрд. Однако, это вовсе не означает, что все валютные депозиты россиян перетекают из российских банков в зарубежные, передает Reuters со ссылкой на комментарий Банка России.

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«Однозначно говорить о перетоке валютных вкладов в иностранные банки из российских не вполне корректно. Для проведения детального анализа стоит смотреть на динамику и структуру сбережений населения в целом», — говорится в комментарии ЦБ.

При этом Центробанк подтвердил, что валютные средства населения в российских банках в 2022 году сократились на 41%, или на $38 млрд. По мнению регулятора, это сокращение лишь частично было связано с оттоком валюты за рубеж, так как параллельно происходила конвертация вкладов в рубли внутри российского банковского сектора. Кроме того, в ЦБ допустили, что часть валютных сбережений россиян могла быть направлена на приобретение недвижимости «как один из альтернативных способов инвестирования».

По данным ЦБ, максимальный приток вкладов россиян в банках-нерезидентах в прошлом году был зафиксирован в сентябре и оценивался в более чем $9 млрд.

