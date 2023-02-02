Евросоюз запустил базовую цену на сжиженный газ

Европа не желает повторения прошлогодних гигантских скачков цен на газ и продолжает бороться с волатильностью на газовом рынке континента. Евросоюзовские регуляторы запустили новую базовую цену на сжиженный газ (СПГ). В основе ее лежат цены на СПГ, существующие на глобальном рынке. Ее предполагается использовать вместе с европейской ценой на газ для введения в действие механизма потолка цен на эталонный газ при достижении ценами определенного уровня. Сейчас, между прочим, обе цены находятся ниже этих уровней.

С 15 февраля, если цена на эталонный газ как минимум три дня будет превышать 180 евро за МВт-час (1889 евро за тысячу кубов) и при этом будет на 35 евро за МВт-час базовой цены на СПГ.