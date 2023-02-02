Евросоюз запустил базовую цену на сжиженный газ

Европа не желает повторения прошлогодних гигантских скачков цен на газ и продолжает бороться с волатильностью на газовом рынке континента. Евросоюзовские регуляторы запустили новую базовую цену на сжиженный газ (СПГ). В основе ее лежат цены на СПГ, существующие на глобальном рынке. Ее предполагается использовать вместе с европейской ценой на газ для введения в действие механизма потолка цен на эталонный газ при достижении ценами определенного уровня. Сейчас, между прочим, обе цены находятся ниже этих уровней.
С 15 февраля, если цена на эталонный газ как минимум три дня будет превышать 180 евро за МВт-час (1889 евро за тысячу кубов) и при этом будет на 35 евро за МВт-час базовой цены на СПГ.
Вчера Агентство по сотрудничеству европейских регуляторов (ACER) объявило базовую цену на уровне 55,21 евро за МВт-час.
Эталонной ценой на газ в Европе является цена фьючерсов на газ TTF с поставкой в следующем месяце. 1 февраля биржи закрылись при цене фьючерсов на TTF в 59,3 евро за МВт-час. Т.е. эталонная цена на четыре с небольшим долларов больше базовой цены на СПГ. Механизм ограничения цен на газ сейчас не вводится, потому что оба необходимых условия для его введения не выполняются.
В середине декабря прошлого года цены на газ в Европе превысили 140 евро за МВт-час, но за прошедшие с тех пор полтора месяца они сильно понизились благодаря аномально теплой зиме и почти полным подземным газовым хранилищам (ПГХ) в Европе.
Базовая цена на СПГ определялась как среднее арифметическое цен на СПГ на нескольких международных рынках.
Независимо от этого ACER в январе объявил об оценке цен на европейский СПГ с 1 апреля этого года для того, чтобы запустить новую эталонную цену на СПГ.