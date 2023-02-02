В Челябинске появится завод по выпуску роботов-манипуляторов мощностью 600 штук в год

Челябинское предприятие «Русский робот» начало строить завод по выпуску промышленных роботов-манипуляторов.

Об этом рассказал депутат Госдумы, председатель комитета по защите конкуренции Валерий Гартунг.

«Прошлым летом компания "Русский робот" продемонстрировала на "Иннопроме" робот-манипулятор, который брал вес 120 кг и перемещал. Уже забиваются первые свои для строительства завода роботов, который в случае запуска — это примерно первый квартал следующего года — выйдет на 600 штук в год. Это проектная мощность. Думаю, потребность к тому моменту будет гораздо больше. Спрос колоссальный», — сообщил парламентарий.

Он отметил, что один робот способен заменить восемь работников.

Депутат подчеркнул робот функционирует на отечественной программе. «Второе в этом роботе российское — корпус», — добавил Гартунг. Он пояснил, что, в частности, мировой производитель промышленных роботов-манипуляторов Kuka обычно поставляет полностью стальной корпус, в то время как российский при той же мощности полностью алюминиевый, за счет чего уменьшается вес и энергоемкость устройства.

Проект по организации первого в РФ производства промышленных роботов-манипуляторов осуществляется на базе ЧКПЗ. Компания «Русский робот» занималась разработкой образца; прототип промышленного шестиосевого робота-манипулятора для цеха механической обработки ЧКПЗ предоставило ООО «Завод роботов».

ООО «Русский робот» входит в группу компаний ООО «Хартунг», аффилированную с ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод» (ЧКПЗ) и выступающую заказчиком проекта. Предприятие зарегистрировано в 2019 году с уставным капиталом 100 тыс. руб., оно занимается исследованиями и разработками в области естественных и технических наук. Согласно данным ЕГРЮЛ, компания принадлежит Марине Гартунг, которая контролирует 74% уставного капитала ООО «Хартунг» и владеет крупнейшим пакетом акций ЧКПЗ. Валерий Гартунг вышел из числа совладельцев ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод» в марте прошлого года.