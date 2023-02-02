В Китае раскрыли планы Запада на Украину

Поставки Украине иностранных истребителей, в частности, американских F-16, не отвечает интересам Запада.

Как передаёт РИА Новости, об этом заявили китайскому изданию Global Times опрошенные им эксперты.

По их мнению, на Западе, в частности, в Вашингтоне не заинтересованы в резком и неконтролируемом обострении обстановки, а также опасаются, что киевский режим использует боевые самолёты для ударов по территории РФ.

«Истребители обладают более сильными дальнобойными ударными возможностями, – поснил военный эксперт из Поднебесной Сун Чжунпин. – Если ВСУ будут оснащены таким оружием, это однозначно приведёт к эскалации конфликта».

Аналитик уверен, что это основная причина, по которой США и другие западные страны не решаются предоставить Украине истребители F-16.

При этом, он пояснил, что западные страны поставляют Киеву лишь узлы, а не готовые системы вооружения.

«В любом случае, по словам экспертов, США намерены использовать Украину для подавления России и, в конце концов, достичь цели — навсегда изолировать нашу страну от Европы.

«Хотя эта цель труднодостижима, Вашингтон и их союзники пожертвуют Украиной, но ни в коем случае не за счёт собственных интересов», – говорится в статье китайского издания.

Как ранее писал «Эксперт», Вашингтон не намерен передавать Киеву истребители F-16. Об этом заявил президент США Джо Байден.