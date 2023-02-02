В Подмосковье хотят выращивать собственных океанских креветок

В Подмосковье планируется реализовать крупный инвестпроект по строительству аквафермы для выращивание королевских креветок, сообщает «Риамо» со ссылкой на министерство сельского хозяйства и продовольствия области.

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«Предусматривается выращивание в промышленных объемах тепловодной, белой креветки вида Vannamei (в народе названной королевской)», — отметил зампред правительства региона Георгий Филимонов.

Подрядчиком станет компания ООО «АДД Пауэр Рус», уже успешно построившая подобное предприятие в Казахстане. Объем планируемых инвестиций составит 875 млн рублей. После ввода в эксплуатацию первой очереди производства предполагается, что предприятие будет давать до 90 тонн продукции в год. После выхода на проектную мощность – до 450 тонн. Акваферма обеспечит создание порядка 100 рабочих мест.

«Продукция нашей фермы отличается прежде всего свежестью, ведь выращивание вкуснейших морепродуктов в непосредственной близости от рынка сбыта позволяет осуществлять поставки свежих, незамороженных креветок прямо в день вылова», — подчеркнули представители компании.

Инвестпроект, как планируется, будет реализован в четвертом квартале 2024 года.