В Совфеде сообщили, что правительство включилось в обсуждение моратория на 44 ФЗ

Спикер Верхней палаты парламента Валентина Матвиенко, как сообщили «Эксперту» в пресс-службе Совета Федерации, поручила вице-спикеру Совета Федерации Николаю Журавлеву обсудить с правительством России вопрос о моратории на 44 ФЗ в связи с труднлостями аго применения в условиях СВО.

Статья по теме: Матвиенко предложила наложить мораторий на закон о госзакупках до конца спецоперации

Отвечая на вопросы прессы по этой теме, вице-спикер: «По поручению Председателя Совета Федерации Валентины Ивановны Матвиенко, мы прорабатываем с правительством и губернаторами вопрос введения моратория на те положения закона о контрактной системе, которые затягивают сроки реализации госзакупок».

Накануне в среду, на пленарном заседании Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила до конца спецоперации наложить мораторий на закон о госзакупках, предусматривающий систему конкурсных торгов, при этом система тендеров является достаточно длительной. «С учетом такой ситуации, возможно, следует наложить мораторий на 44-й закон, чтобы быстро осваивать средства», — заявила она..

Спикер СФ подчеркнула, что временный мораторий на действие закона позволит не только обеспечивать армию, но и даст возможность регионам быстро осваивать средства, вкладывая их в развитие собственной инфраструктуры и в экономику.

Как рассказал, в свою очередь, Николай Журавлев, из регионов поступают сигналы о том, что [уже имеющиеся] дополнительные полномочия субъектов Федерации в этом отношении не синхронизированы с последующими проверками и мерами ответственности. Речь идет о том, что Федеральная антимонопольная служба и СК РФ в ряде случаев воспринимают закупку по ускоренной процедуре, как нарушение закона.

«Предлагаем обсудить полномочия заказчиков по выбору более быстрых и простых закупочных процедур и предусмотреть мораторий на обязанность проведения сложных, длительных видов закупок (аукционов)», — отметил Николай Журавлев. По его словам, эта мера позволят заказчикам выбирать наиболее оптимальный способ закупки и существенно сократить сроки закупочных процедур.

В своем выступлении в среду Валентина Матвиенко напомнила, что закон о контрактной системе принимался ранее для борьбы с коррупцией. При этом, по ее словам те, кто «нечистоплотно себя вел, отдавал подряды своим карманным компаниям, они и в рамках 44-го закона находят пути, а добросовестные компании и подрядчики страдают».

При этом спикер СФ подчеркнула, что предлагаемый мораторий на закон не отменяет контроля правоохранительных и надзорных органов за госзакупками.

По словам Николая Журавлева, правительство России внимательно отнеслось к предложению Валентины Матвиенко и включилось в обсуждение вопроса о временном моратории на 44 ФЗ.