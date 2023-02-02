В Совфеде предложили отменить штрафы за показ зарубежных фильмов без прокатного удостоверения

Комитет Совета Федерации по экономической политике разработал законопроект, согласно которому в 2023 году предлагается ввести мораторий на административное наказание кинотеатров за показ иностранных фильмов без прокатного удостоверения.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на копию документа, направленного для отзыва в правительство и помощнику президента РФ Максиму Орешкину.

В соответствии с нынешним законодательством, показ фильма без прокатного удостоверения грозит штрафом для юрлиц в 50 — 100 тыс. руб.; повторное нарушение чревато штрафами в размере от 100 тыс. до 200 тыс. руб. или административным приостановлением деятельности на срок до 90 суток.

«Предлагается рассмотреть предложение о моратории на привлечение к административной ответственности по статье "Осуществление проката фильма и (или) показа фильма без прокатного удостоверения на фильм" в 2023 году в целях обеспечения проката кино из недружественных стран. Указанные изменения позволят сохранить отрасль без дополнительных мер поддержки из бюджета и обеспечить сохранение занятости в сегменте кинопроката, а также поступление налогов и иных платежей в бюджеты», — говорится в пояснительной записке.

Как рассказал глава комитета верхней палаты парламента по экономической политике Андрей Кутепов, мораторий на наказание по этой статье КоАП предлагается накладывать в случаях, если нарушение «обусловлено мерами ограничительного характера в отношении российских индивидуальных предпринимателей или юридических лиц со стороны иностранных государств, государственных объединений, союзов, учреждений, совершающих в отношении РФ и ее резидентов недружественные действия». Под недружественными действиями имеется в виду фактическое прекращение исполнения либо отказ от заключенного лицензионного договора «по основаниям, не связанным с нарушением российским индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом своих обязательств по такому договору», пояснил сенатор.

Помимо этого, авторы законопроекта выступают за прекращение находящихся в производстве соответствующих административных дел и не исполненных до момента вступления закона в силу постановлений судов.

Другое предложение, направленное комитетом в кабмин, предполагает выдачу прокатного удостоверения на территории РФ при ввозе зарубежной кинопродукции через Белоруссию. «Предлагается рассмотреть вариант выдачи прокатного удостоверения без предоставления договора об отчуждении исключительного права, лицензионного договора на воспроизведение, распространение, публичное исполнение, доведение до всеобщего сведения аудиовизуального произведения при ввозе иностранного кино через Республику Беларусь», — говорится в документе.

Ранее Минэкономразвития отказалось поддержать предложение сенаторов разрешить кинотеатрам РФ показывать зарубежные киноленты без согласия правообладателей с выплатой им вознаграждения. В Минкультуры заявили, что российское гражданское законодательство охраняет права на результаты интеллектуальной деятельности и интеллектуальную собственность. По мнению Кутепова, прекращение лицензирования фильмов для российских пользователей компаниями Sony, Walt Disney, Warner Bros., BBC Studios, Universal Pictures и другими противоречит нормам международного права и «расценивается как злоупотребление правами правообладателей».