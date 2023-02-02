Вице-мэр Ефимов: 6 зданий под гостиницы по льготной ставке аренды планируется реализовать на торгах в этом году

В 2023 году власти столицы намерены выставить на торги 6 зданий под открытие в них гостиниц по программе льготной аренды «1 рубль за квадратный метр в год». Об этом сообщил 2 февраля заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он напомнил, что по условиям этих специальных аукционов победители должны отремонтировать или восстановить здания, а также выполнить еще несколько требований. Взамен власти города предоставят недвижимость в аренду по льготной программе. «В 2023 году столица планирует реализовать на таких аукционах 6 зданий общей площадью более 2,5 тыс. кв. м.», — сказал Владимир Ефимов.

При аренде обычного здания инвестор обязуется за полтора года провести его капитальный ремонт. А при аренде объекта культурного наследия — восстановить его в течение пяти лет. Кроме того, номерной фонд здания должен занимать не менее 75% от его общей площади, гостинице также предстоит получить категорию не ниже трех звезд.

На данный момент власти уже принимают заявки на участие в двух аукционах, сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман. «Два строения площадью 255 и 258 кв. м. в Таганском районе и Замоскворечье уже выставлены на аукционы. Торги по еще четырем объектам общей площадью около двух тыс. кв. м. объявят до конца года. Два из них расположены в центре столицы, остальные — на востоке Москвы», — добавил он.

Как уточнили в мэрии Москвы, первое из зданий находится в Товарищеском переулке, дом 24, строение 4. Второе — на улице Зацепа, дом 27. Торги назначены на 10 марта.