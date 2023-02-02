Володин: немецкие «Леопарды» будут сожжены, повторив судьбу «Тигров»

Спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин в связи с годовщиной победы Красной армии в Сталинградской битве заявил, что танки, которые Германия направит воевать против России, будет ждать участь фашистских «Тигров».

«Меркель, занимая должность канцлера, обманывала мировое сообщество и свой народ, помогала киевскому нацистскому режиму готовиться к войне. Нынешний канцлер Шольц пошёл ещё дальше, приняв решение отправить немецкие танки воевать против России.

Их участь окажется такой же, как 80 лет назад. «Леопарды» будут сожжены, повторив судьбу фашистских «Тигров»», – написал он написал в своём Telegram-канале.

По словам спикера, уроки разгрома нацистской Германии под Сталинградом усвоили не все. В частности, он посоветовал нынешним властям ФРГ вспомнить 1943 год и объясниться перед своими гражданами, зачем они втягивают немецкий народ «в войну».

«Руководству Германии правильно объясниться перед своими гражданами, зачем они снова втягивают немецкий народ в войну. И вспомнить далёкий, но памятный 1943 год», – резюмировал Володин.

Как ранее писал «Эксперт», по словам Володина, спецоперация стала освободительной для граждан Украины и славянских земель от американских колонизаторов, так как прямое участие Вашингтона в боевых действиях говорит о страхе потерять свою колонию.

При этом он отметил, что нынешняя Украина — «полигон Вашингтона и НАТО для испытания своего оружия и обкатки новых способов ведения войны». Он также считает, что, американцы с потерями не считаются и используют украинцев как расходный материал.

В этой связи Володин заявил, что российская спецоперация стала освободительной для граждан Украины и славянских земель от американских колонизаторов.

