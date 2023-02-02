Восстанавливать ДНР и ЛНР приедут посланники Ким Чен Ына

Правительство КНДР поручило работающим в России северокорейским компаниям отобрать персонал, который будет направлен в Донецкую и Луганскую народные республики, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на южнокорейское электронное издание Daily NK.

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По информации издания, такой приказ получили несколько работающих в РФ торговых компаний, включая Cholhyon Construction и Kumrung Construction, связанные с северокорейскими силовыми ведомствами. Приказ был издан 20 января, и в соответствии с ним компаниям выделялось до десяти дней, чтобы отобрать сотрудников в возрасте от 19 до 27 лет для отправки в республики Донбасса. Согласно источникам Daily NK, преимущество при отборе предполагалось отдавать женатым молодым мужчинам (семьи которых остались в КНДР) — традиционная практика, чтобы минимизировать для командированных соблазн не вернуться.

Издание предполагает, что на Донбасс будут направлены военные и полицейские, а не гражданские лица. Их точные задачи неизвестны, но, почти наверняка, представители КНДР не будут привлекаться к боевым задачам. Скорее всего, военные будут участвовать в восстановлении региона, предположил собеседник издания. Их вероятная численность оценивается в 300 — 500 человек. Впоследствии контингент Северной Кореи в регионе может быть увеличен.

«Коммерсант» отмечает, что про возможное привлечение строителей из КНДР глава ДНР Денис Пушилин говорил еще летом. Упоминал об этом и российский вице-премьер Марат Хуснуллин, причем подчеркивал, что у вымуштрованных северокорейских рабочих производительность в 2,5 раза выше, чем у их российских коллег.

Как пишет Daily NK, неизвестно, что предложено Ким Чен Ыну взамен на предоставление рабочей силы для восстановления российских территорий. Северокорейские сотрудники в зоне военных действий могут получать в три раза больше, чем они получали в России, при этом, по законам страны, им выплачивается фиксированная зарплата. Весьма вероятно, предполагает издание, что излишки будут перенаправлены в бюджет.

КНДР — одна из немногих стран, признавших ДНР и ЛНР в качестве независимых государств. МИД страны выражал поддержку вхождению республик в состав России. А в конце января сестра лидера страны Ким Ё Чжон заявила, что Северная Корея всегда будет на стороне России, «в одном окопе» с ее армией и народом.