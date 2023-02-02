Военный эксперт: Польша в любой момент может вступить в прямую войну с Россией

Польша в любой момент может вступить в прямую войну с Россией на Украине, причем сама, без поддержки или прямого указания из НАТО.

Об этом в интервью изданию «Украина.ру» заявил полковник запаса, главный редактор альманаха «Военная летопись» Илья Мощанский. По его словам, поляки – народ неплохой, на бытовом уровне это честные люди, которые могут быть хорошими друзьями.

«Но сама польская верхушка – это фантастические твари, которые всё время втравливают свою страну средних размеров в геополитические авантюры, в результате чего за них расплачивается разгромом», – подчеркнул эксперт.

При этом, как убеждён он, Вашингтон здесь может и не удержать Варшаву, так как в своём желании заполучить Галицию польские власти могут совершить ряд глупых внешнеполитических шагов и вмешаться в боевые действия самостоятельно.

«Тогда это будет спор славян между собой и Россия может воспользоваться армией Белоруссии для участия в СВО. Пока же Белоруссия интересует нас как база, с которой могут наноситься удары нашими ракетами и бомбардировщиками, и в случае чего могут действовать наши войска. Но трогать эту республику нам нельзя. Нам нужно, чтобы на их полигонах спокойно тренировались наши бойцы, чтобы происходило постепенное перевооружение белорусской армии по российским стандартам, чтобы им предоставлялось лучшее наше оружие», – резюмировал военный аналитик.

Как ранее писал «Эксперт», ещё летом 2022 года специалист по геополитической стратегии Яцек Бартощак заявил, что Польша приступила к подготовке к войне с Россией. При этом, по его словам, Варшава планирует справиться в противостоянии с Москвой собственными силами.

«Государство намерено увеличить численность собственной армии в несколько раз – до 400 тыс. человек. Кроме того, польское руководство планирует закупить значительное число вооружения», – отмечал тогда Бартощак.