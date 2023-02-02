ВТБ перечислил, на чем россияне стали экономить больше всего

В январе россияне сократили свои траты на продукты и услуги на 16% по сравнению с декабрем и на 12% — с январем прошлого года. Количество покупок уменьшилось на 13%. Наиболее существенно снизились расходы населения на электронику, детские и спортивные товары, а также на табак и алкоголь. Об этом сообщает пресс-служба ВТБ со ссылкой на оценки оператора фискальных данных «Первого ОФД» (входит в группу ВТБ).

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«За январь в торговых и сервисных точках, обслуживаемых «Первым ОФД», россияне потратили 665 млрд рублей – на 12% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Количество чеков уменьшилось на 13%, до 4,3 млн. Наиболее существенно – на 20% и более – сократились расходы покупателей на электронику и аксессуары, детские товары и кухонную утварь, продукцию для спорта и творчества, а также мебель, спецодежду, канцтовары и табачные изделия. Траты на продукты и алкогольные напитки год к году уменьшились на 16%, на электротехнику, а также лекарства и товары для красоты – на 18%, на хозтовары – на 14%», — сообщили в ВТБ.

При этом в январе почти вдвое увеличились траты россиян на товары для праздников, на 19% выросли расходы на сувениры и на 16% – на товары для дома.

По словам руководителя отдела продаж аналитических сервисов «Первый ОФД» Александры Красовской, в январе потребительский спрос традиционно снижается по сравнению с предновогодним декабрем, однако в этом году траты россиян оказались ниже января 2022 года. Это, по ее мнению, может быть связано в том числе с возвращением населения к сберегательной модели поведения, которое началось еще в прошлом году. По прогнозам банка, в феврале объем трат должен вырасти, но о восстановлении потребительской активности можно будет судить только по итогам всего первого квартала.

