Ефимов: в реорганизацию промзоны по программе КТР в Северном районе вложат более 12 млрд рублей

Власти Москвы выставят на торги право редевелопмента участка, расположенного в Северном районе столицы, на пересечении Дмитровского и Долгопрудненского шоссе. Предварительный объем инвестиций в его комплексное развитие оценивается в 12,1 млрд рублей, сообщил 2 февраля заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов со ссылкой на проект решения, опубликованный на сайте правительства города.

По оценкам мэрии, на данный момент эта территория используется неэффективно: на ней расположен недостроенный с 2013 года инженерный центр. «В ходе комплексного развития вместо него на площадке появятся общественно-деловые и спортивные пространства, а также технопарк, где смогут работать около 2,9 тыс. человек. Объем инвестиций в проект оценивается в 12,1 млрд рублей, а ежегодный бюджетный эффект для города – более чем в 940 млн рублей», — сказал Владимир Ефимов.

Всего на этой территории может быть построено более 146 тыс. кв. м. недвижимости разного значения, подсчитал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман. В том числе это более 69 тыс. кв. м. объектов научно-производственного назначения, а также свыше 76 тыс. «квадратов» общественно-деловой и спортивной недвижимости, включая физкультурно-оздоровительный комплекс и современные офисы, уточнил он.

Добавим, что реализацией проекта может заняться как независимый инвестор, привлеченный, так и собственники недвижимости, расположенной на этой территории, а также оператор, назначенный городом.

Напомним, программа комплексного развития территорий (КРТ) призвана вовлечь в хозяйственный оборот земли города, которые заброшены или используются неэффективно. По оценкам мэрии Москвы, общий объем инвестиций в нее превысит 7 трлн рублей, а в ходе реализации программы создадут более полумиллиона новых рабочих мест.

Первый такой договор с инвестором заключен в 2020 году в отношении промзоны «Октябрьское поле». Всего на данный момент городом подписано 10 соглашений с девелоперами, столица также назначила операторов, которые преобразуют еще 15 участков бывших промзон. На торги также выставлены права на КРТ нескольких участков: бывшей промзоны на Кусковской улице, «Вагонремонт», «Алтуфьевское шоссе», «Красный строитель», «Дегунино-Лихоборы» и «Владыкино».