В Европе призвали запретить работу «Росатома» и полностью отказаться от урана и нефти из РФ

Европарламент призвал ускорить процесс принятия десятого пакета санкций против России и, в частности, запретить работу на рынке ЕС пока остающимся в Европе компаниям из РФ, включая «Лукойл» и «Росатом». Кроме того, в организации настаивают на отказе от урана из России.

Соответствующая резолюция принята в ходе спецсессии Европарламента в преддверии саммита ЕС — Украина, который состоится 3 февраля в Киеве.

«Санкционный список должен быть расширен, чтобы включать российские компании, еще присутствующие на европейском рынке, такие как "Лукойл" и Росатом". Европарламент также призывает ввести "полное и немедленное эмбарго на импорт из России ископаемого топлива, включая нефть и уран"», — указывается в резолюции.

Помимо этого, авторы документа призывают понизить «потолок цен» на российскую нефть и запретить любой импорт, закупки или передачу обработанных либо необработанных алмазов из РФ. Также они настивают на окончательном отказе от использования газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Среди прочего Европарламент выступает за внесение в санкционные списки всех «причастных» к референдумам по присоединению ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей к РФ и к выборам всех уровней в Крыму. Составители резолюции призывают присоединиться к санкциям все страны, которые претендуют на вступление в ЕС. Также в документе говорится о необходимости «создать легальные условия для конфискации и использования российских средств для восстановления Украины».

Ранее агентство со ссылкой на источник сообщило, что ЕС не планирует предлагать Украине на саммите в Киеве никакого ускоренного пути присоединения к организации.

Отмечается, что резолюции Европарламента носят исключительно рекомендательный характер и не обязательные к исполнению для институтов Евросоюза.

Против включения в десятый санкционный пакет ЕС против России ограничений в отношении российской ядерной отрасли выступает, в частности, Будапешт. Об этом в очередной раз заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто по итогам телефонного разговора с вице-премьером РФ Александром Новаком 26 января.