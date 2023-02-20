Акции дня: трейдеры ищут спасения в бумагах «Сургутнефтегаза»

Котировки компании «Сургутнефтегаз» торговались в плюсе на Мосбирже в понедельник, 20 февраля. За день обыкновенные акции подорожали на +2,80% до 22,205 рублей, а привилегированные акции на +0,35% до 26,98 рублей за штуку

Трейдеры заинтересовывались акциями компании на фоне ослабления рубля и ожидания решения по выплате дивидендов.

«Традиционно защитными являются привилегированные акции "Сургутнефтегаза". Компания обладает валютной кубышкой, объемом более 50 млрд долларов — примерно в четыре раза больше капитализации нефтяника. Валютная переоценка данной кубышки является существенной частью прибыли по РСБУ, что позволяет нефтянику выплачивать высокие дивиденды на "преф" в периоды ослабления рубля. По итогам 2022 года мы ожидаем выплаты около 2,5 руб. на акцию, что соответствует 9% доходности на "преф"», - считает руководитель отдела анализа акций ФГ «Финам» Наталия Малых.

Индекс Мосбиржи к концу торгов вырос +0,68% до 2183,57 пунктов. Индекс РТС поднялся на +0,14% до 921,51 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 19:58 мск составила 83,48 долларов за баррель (+0,58%). Российская валюта слабела– 74,57 руб. за доллар.