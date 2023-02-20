Джо Байден прибыл в Киев, где объявит о новом пакете помощи Украине

Президент США Джо Байден прибыл в Киев для встречи с Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

В Киеве Байден расскажет о новом пакете военной помощи Украине. «Я объявлю об очередной поставке важнейшего оборудования, в том числе артиллерийских боеприпасов, противотанковых систем и радаров воздушного наблюдения», — проинформировал глава государства.

Также американский лидер анонсировал дополнительные санкции «против элит и компаний» России, о которых будет объявлено на текущей неделе.

Как пишет The New York Times, президент США приехал в Киев на поезде из Польши; о его визите не сообщалось из соображений безопасности. Это первый визит Байдена в столицу Украины с 2020 года.

Ранее пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ сообщило, что российские военные уничтожили большую часть уже переданной Украине западными странами боевой техники.