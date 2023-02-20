Большая часть переданной Киеву западной военной техники уничтожена российскими войсками — СВР

Российские военные уничтожили большую часть переданной Украине западными странами боевой техники.

Как сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России, за период с декабря 2021 года Киев получил от стран НАТО 1170 комплексов ПВО, 440 танков, 1510 БМП и 655 артиллерийских систем. Также Украине было передано 9800 ракет к РСЗО, 609 тыс. противотанковых выстрелов и 1,2 млн снарядов, указывается в пресс-релизе, опубликованном на сайте ведомства.

«Большая часть из предоставленной Западом военной техники была уничтожена российскими войсками», — подчеркивает пресс-бюро СВР.

В Москве неоднократно заявляли, что любая военная техника, поставляемая на Украину, становится законной целью для РФ. По убеждению российской стороны, передавая вооружение Киеву и производя подготовку силовиков ВСУ, страны Запада напрямую участвуют в конфликте.